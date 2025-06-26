高屏省道中山東路明年近4900萬改造 修繕+拓寬兩側人行道

中山東路兩側人行道破損不堪，已超過30年未修繕，引發行人通行安全疑慮。（民眾提供）

2025/06/26 22:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區中山東路是通往屏東重要省道，兩側人行道破損不堪，已超過30年未修繕，引發行人通行安全疑慮，市府推動行人安全永續計畫，總經費近4900萬元，立委許智傑今邀集相關單位會勘，爭取中央經費補助，國土署允諾支持地方建設，市府預計明年農曆春節過後施工，修繕2.6公里並拓寬至300公分，力拚115年上半年完工。

民進黨立委許智傑今邀集內政部國土署、交通部公路局、高雄市工務局及交通局等單位，以及鳳東里長蔡瑋寧等，針對鳳山區中山東路從光遠路至中山東路380巷段兩側人行道，全長2.6公里，進行現場實地會勘，推動提升行人安全永續計畫。

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許智傑表示，中山東路已經超過30年未進行人行道鋪面修繕作業，他接收到很多民眾陳情反應，沿線路面早已多處坑坑洞洞，甚至路樹竄根造成紅磚道攏起，不但影響行人通行，更引發安全疑慮。

許智傑說，尤其沿線捷運站、學校、市場、警局、住家林立，往來人流眾多，人行道僅100多公分過小，已經不敷地方使用，應該全面重新鋪設，呼籲國土署重視地方需求，儘速核定計畫經費，讓市府能儘速施工。

國土署南區都市基礎工程分署表示，市府已提報中山東路行人安全永續計畫，總經費近4900萬元，允諾支持地方建設，協助市府進行中山東路兩側人行道改善，提供民眾順暢通行空間。

高市府道路養護工程處指出，計畫已獲國土署經費支持，預計明年農曆春節過後施工，將中山東路兩側大翻新，現有紅磚道改為混凝土鋪面，人行道拓寬至300公分，並研議擴大街角，打除私設坡道，行人、排水更順暢，大幅改善行人、無障礙空間。

民進黨立委許智傑今邀集鳳東里長蔡瑋寧、內政部國土署等單位辦理會勘。（民眾提供）

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