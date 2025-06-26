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    台北老公寓「又舊又貴」他分析1保值關鍵

    台北市超過30年的老公寓，房價還是年年攀升。（資料照）

    台北市超過30年的老公寓，房價還是年年攀升。（資料照）

    2025/06/26 23:20

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著房價不斷飆升，買房已經變成許多人不敢想的事，而台北市的房價更是全台之冠。有網友表示，台北超過30年的老公寓數量多到不勝枚舉，外觀不但不好看，屋內更是破舊不堪，卻還是相當有價值，讓他不解好奇詢問，並認為地段是關鍵因素。

    一名網友在PTT以「台北市老房是贏在地段吧？」發文，說明台北市超過30年屋齡的老公寓比比皆是，雖然外觀不好看，房子有些更是破舊，甚至會漏水，「但人家就是有那個價值在」，相當好奇網友的看法。

    他分析，台北市作為國家的首都，生活機能相當好，有商圈、學校、各大醫學中心、也是各中央政府機關所在地，且交通相當便利，有完整的捷運網路，公車系統也發達，「在台北市就算你不開車，也可以很輕鬆到達你想要到的地方」。

    他認為，「這就是為什麼台北市這麼貴，即更破爛到不行的老公寓，還是貴的跟什麼一樣，就是因為地段好，好奇詢問網友，「地段就是王道，也是保值的關鍵，大家也是這樣認為對吧？」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「那不是當然嗎？你不是看在台北買，難道熱愛老房？」、「買老宅就是因為房價高，便宜是誰要買老宅」、「就是銀行鑑價有這價值即可，老破屋一樣有價值」、「曾經在赤峰街看房子但沒出手，現在看到真的是很後悔」、「萬華精華地段還是贏新北蛋黃」、「主要是新的買不起，舊的才能開一個新屋的8折價格」。

    不過也有網友認為，「就土地價值很高，說真的，除非你買的起信義區大直那種重劃區，不然住北市舊城區真的沒比較好，新北也很保值了」、「新北的新宅價位其實早就比台北市老屋還貴了」、「土地持分啊，只是每個都在等都更大翻身，有這麼容易？」、「北市不是一定無敵，舊城區只會越來越爛，因為台灣不能拆你家都更」。

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