韓籍網紅用餐風波變「勒令停業」 澎湖阿家生蠔老闆回應了

澎湖縣政府建設處以阿家生蠔，無營業執照勒令停業。（記者劉禹慶攝）

2025/06/26 20:21

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遊澎湖遭海鮮店老闆嗆聲 尹到怡再發3點聲明致歉、捐5萬做公益

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕韓籍網紅尹到怡在澎湖遇到不愉快用餐經驗，今天（26日）捐5萬元給澎湖家扶中心，希望平息立風波。但澎湖縣政府對店家「阿家生蠔」祭出勒令停業，澎湖縣長陳光復說，店家違法營業被人檢舉，相關單位依法處理。阿家本人也無奈回應。

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南韓女團「FANATICS」出身的歌手尹到怡和台灣成員李家儀到澎湖旅遊，去阿家生蠔用餐，由於言語不通，讓2人覺得不舒服，影片曝光後，引發兩極反應，店家被網友1星負評灌爆。老闆則說，2人未預約到訪直播，讓他感到不受尊重。

對於這起風波，尹到怡發文提出3點說明，「我捐款至澎湖家扶基金會50000元整，這是我的能力所及可以做的事，非常抱歉，影響其它店家以及整個澎湖的紛擾」。

事件爆發後，縣長陳光復親上火線致歉說，「我們不會放任不管」，已著手調查處理店家相關狀況。

不過，澎湖縣政府消保官之前說，網紅拍片，在YouTube頻道露出事件，頻道屬盈利模式，不符合一般民眾消費行為，消保官不會受理案件申訴。

但建設處去函「阿家生蠔」，以其有營業行為，但是未辦理商業登記為由，禁止營業。阿家本人對此結果無奈地說，我也只是個位於偏僻海邊的路邊攤，此事件竟然引起4、5百萬網民關切！

阿家生蠔韓籍網紅爭議事件，演變成勒令停業。（記者劉禹慶攝）

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