為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    韓籍網紅用餐風波變「勒令停業」 澎湖阿家生蠔老闆回應了

    澎湖縣政府建設處以阿家生蠔，無營業執照勒令停業。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府建設處以阿家生蠔，無營業執照勒令停業。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/26 20:21

    相關新聞：
    遊澎湖遭海鮮店老闆嗆聲 尹到怡再發3點聲明致歉、捐5萬做公益

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕韓籍網紅尹到怡在澎湖遇到不愉快用餐經驗，今天（26日）捐5萬元給澎湖家扶中心，希望平息立風波。但澎湖縣政府對店家「阿家生蠔」祭出勒令停業，澎湖縣長陳光復說，店家違法營業被人檢舉，相關單位依法處理。阿家本人也無奈回應。

    南韓女團「FANATICS」出身的歌手尹到怡和台灣成員李家儀到澎湖旅遊，去阿家生蠔用餐，由於言語不通，讓2人覺得不舒服，影片曝光後，引發兩極反應，店家被網友1星負評灌爆。老闆則說，2人未預約到訪直播，讓他感到不受尊重。

    對於這起風波，尹到怡發文提出3點說明，「我捐款至澎湖家扶基金會50000元整，這是我的能力所及可以做的事，非常抱歉，影響其它店家以及整個澎湖的紛擾」。

    事件爆發後，縣長陳光復親上火線致歉說，「我們不會放任不管」，已著手調查處理店家相關狀況。

    不過，澎湖縣政府消保官之前說，網紅拍片，在YouTube頻道露出事件，頻道屬盈利模式，不符合一般民眾消費行為，消保官不會受理案件申訴。

    但建設處去函「阿家生蠔」，以其有營業行為，但是未辦理商業登記為由，禁止營業。阿家本人對此結果無奈地說，我也只是個位於偏僻海邊的路邊攤，此事件竟然引起4、5百萬網民關切！

    阿家生蠔韓籍網紅爭議事件，演變成勒令停業。（記者劉禹慶攝）

    阿家生蠔韓籍網紅爭議事件，演變成勒令停業。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播