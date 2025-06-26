基隆國光客運臨時站將拆除 初步規劃設廣場

基隆國光客運臨時站已圍起圍籬，即將拆除。（記者盧賢秀攝）

2025/06/26 20:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆城際轉運站在去年7月1日啟用，轉運站前的國光客運臨時站已功成身退，但站體仍留在原地，民眾覺得卡在道路中有違和感。市府交通處指出，國光客運申請拆除執照已核發，但拆除施工計畫需補件複審，預估1個月左右拆完，現地市府初步規劃整地後作廣場使用，日後與城際轉運站整體規劃。

原有基隆國光客運站是基隆通勤族歷史記憶與重要交通樞紐，由於站體老舊，加上基隆市區忠一路打通、國門廣場與轉運站等更新計畫，在2018年4月拆除，在舊火車站與新城際轉運站大頂棚前設置臨時站，讓基隆通勤族有上下車的站點。

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基隆城際轉運站去年7月1日啟用，國光客運及港西街候車區的國道客運路線都遷移至轉運站內乘車，原站位已停用，但有基隆通勤族質疑，城際轉運站啟用即將滿1年，國光客運臨時站卡在道路中顯有違和感。

市府交通處長陳耀川說，國光客運申請臨時站拆除執照已核發，但拆除施工計畫需補充資料審查，複查通過後國光客運就會委託廠商進行拆除，工期預估1個月左右。

市府都市發展處長謝孝昆表示，市府評估國光臨時站拆除後的空間先整理作開放廣場，後續將與轉運站前空間整體規劃設計，提供市民更多的活動場域，並規劃設置臨時接送區等接駁設施。

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