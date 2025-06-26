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    違反兒少法影片只罰轉傳者惹議 高市社會局改口：追查網路平台責任

    高市社會局。（資料照）

    高市社會局。（資料照）

    2025/06/26 20:06

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市某高中4名學生在教室鬥毆，被其他學生錄影上傳網路平台，因學生未成年且已將影片下架，社會局不罰，只罰轉傳的成年人。但疑似網路平台後製影片掛上校名，足以辨識學生身分，社會局昨仍堅持不罰，引發議論，今天改稱若影片足以辨識未成年人身分，刊登的平台也要罰。

    網友投訴，指控社會局未及時展現公權力，昨天只呼籲民眾不要轉傳，毫無嚇阻效果，導致影片今天不僅持續被轉傳，更被附加「高雄市」某某高中，「現今教育已無法無天嘍…！」的訊息，爭議愈演愈烈，波及整個教育界。

    今天下午媒體追問，社會局在4個小時之後，原本依舊堅持只罰轉傳的成年人，但最終改口強調，「已請iWIN網路內容防護機構提供本案相關資料，以利後續處理。如果影片有足以辨識未成年人身分，刊登的平台以及轉傳者都將開罰。」

    據了解，「iWIN網路內容防護機構」是依照兒少法第46條授權，由國家通訊傳播委員會邀請各目的事業主管機關，如衛生福利部、教育部、文化部、內政部警政署及數發部等共同籌設，針對申訴案件審查、處理、派案，並召開爭議案件審議委員會。

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