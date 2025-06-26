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    夜市章魚燒翻倍漲！他嘆「那時真的很快樂、幸福」 攤販曝內幕

    網友PO文表示，夜市章魚燒一盒漲到70元，讓他懷念以前的時光。（擷取自Threads）

    網友PO文表示，夜市章魚燒一盒漲到70元，讓他懷念以前的時光。（擷取自Threads）

    2025/06/26 23:45

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕章魚燒一直是台灣人的夜市代表美食，但近年卻因漲價讓不少人大呼吃不起。一名網友今在社群平台上發文，詢問誰吃過「一盒35三盒100」的章魚燒，感嘆如今單盒竟賣到70元，讓他失望直呼「那時的我真的很快樂、幸福」，文章一出釣出萬人共鳴。

    該名網友在Threads上PO文，感慨小時候三盒100元的章魚燒曾讓他感到幸福，如今卻變成一盒漲到70元讓他難以接受。對此，有網友質疑「有差這麼多嗎？」但也有人認為「一盒70是給觀光客吃的吧」、「總店都沒這麼貴」，直言「用料甚至都是魷魚腳，根本不是章魚，憑什麼這麼貴」。

    有網友則從成本面切入，表示章魚燒材料其實便宜，「章魚燒粉500克才99元，高麗菜半顆、章魚去市場買，一次做三鍋吃到不想再碰」，認為漲價不合理。但也有自稱攤販的網友跳出來解釋，指出醬料就要用大約6種配料配制，芥末也需自行調製，章魚一度面臨大缺貨，魷魚更是3年內兩度漲價，坦言「請珍惜還在賣50的日船」。

    儘管價格翻倍讓人感慨，不少民眾仍表示理解攤商的辛苦，感嘆「不是攤販狠，是時代變了」，無奈表示「以後真的只能自己做了」、「夜市已經不是平民小吃」或「突破盲腸」笑稱「1盒70，3盒210是有什麼好寫的」，吐槽「他甚至連三盒200都不願意」。

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