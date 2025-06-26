一見雙雕回來了！雲嘉南濱海國家風景區6大活動1次看

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（左三）、台鹽七股鹽場場長李俊宏（左二）與鹽雕藝術家陳漢中（右三）今為鹽雕舉辦開雕。（記者楊金城攝）

2025/06/26 20:36

〔記者楊金城／台南報導〕拚暑假觀光！台南「一見雙雕」藝術季回來了，雲嘉南濱海國家風景區管理處今（26日）在七股鹽山為鹽雕開雕，一見雙雕以鹽雕和光雕展復辦，將在7月26日登場，展至8月底，從7月12日起的週六、日在七股鹽山及北門井仔腳瓦盤鹽田就有系列活動，並從6月28日起陸續舉辦「玩美高跟鞋」等六大活動。

一見雙雕去年舉辦第12屆後，功成身退，去年8月改以「台灣鹽生活節」卻不若以往人潮，雲嘉南管理處考量一見雙雕打出品牌口碑，魅力依舊，決定復辦2025「一見雙雕」藝術季，在200多年歷史的北門井仔腳鹽田舉辦光雕秀，在七股鹽山舉辦鹽雕藝術展。

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雲嘉南管理處處長徐振能、台鹽七股鹽場場長李俊宏與鹽雕藝術家陳漢中為鹽雕舉辦開雕儀式，宣告一見雙雕啟動，將結合雲嘉南鹽業文化特色，打造全台唯一以「鹽」為題材的藝術盛會。

徐振能指出，鹽雕以「鹽路去旅行」為主題，特別攜手LINE貼圖人氣明星《胖鯊魚鯊西米》家族，將創作「鹽境漫遊」、「嘗鮮沙西米」、「雲嘉南咖啡鹽究院」、「咬我一口」等11座鹽雕作品，一見雙雕融合鹽雕與光雕，招徠遊客在白天走訪七股鹽山，欣賞鹽雕蘊含的地方故事和童趣的藝術創作，晚上再到北門井仔腳鹽田，體驗燈光和影像交織成一幕幕絢麗的光影盛宴，呈現一場從白天到夜幕的鹽鄉旅程。

一見雙雕藝術季並將從7月12日起每週六、日，分別在七股鹽山及北門井仔腳鹽田，各推出親子戲水、風箏、小小鹽雕師和鹽田音樂展演、夜光風箏秀炒熱遊樂氣氛，隨後在7月26日至8月31日開展。

徐振能說，雲嘉南濱海國家風景區自暑假開始，和雲嘉南縣市推出6大活動，包括「玩美高跟鞋、布袋吹風chill」6月28日首先在嘉義布袋高跟鞋教堂開始，透過玩美市集及系列舞台活動，形塑「玩美高跟鞋」意象，7月每週六、日布袋海風長堤並都有晚風市集；7月5日起台南七股海鮮節有挖文蛤體驗、七股七寶宴等活動；7月19、20日的台南夏日音樂節「將軍吼」；7月19日起的嘉義「東石海之夏」音樂會；7月26、27日的雲西海洋音樂季，7月26日起的台南一見雙雕藝術季。

雲嘉南管理處指出，雲嘉南6場大型活動，結合美食、音樂、親子、文化、藝術、節慶，串聯起雲嘉南旅遊地圖，藉以吸引國內外旅客前來探索自然之美、品味地方風味，雲嘉南不只好好玩，更讓大家暑假玩不完。

鹽雕開始創作。（記者楊金城攝）

七股鹽山將創作11座鹽雕作品。（記者楊金城攝）

北門井仔腳鹽田光雕。（資料照，記者楊金城攝）

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