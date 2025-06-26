頭份13路口試辦不強制機車二段式左轉

經縣議員陳光軒邀相關單位會勘，頭份市中興路、永貞路2路段沿線13個路口，將試辦3個月不強制機車二段式左轉，待試辦情形良好，則正式取消。（圖由陳光軒提供）

2025/06/26 19:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕由於頭份市中興路、永貞路經道路設計改善，沿線路口已劃設「偏心左轉車道」，經縣議員陳光軒邀相關單位會勘，決議該2路段沿線13個路口，試辦3個月不強制機車二段式左轉，待試辦情形良好，則正式取消。

陳光軒表示，台灣是少數機車強制二段式左轉的國家，且部分縣市已全面取消二段式左轉，此外，台灣機車密度高，交通繁忙時段，待轉區空間不足，機車會溢出，恐怕與直行車輛發生碰撞，待轉區反被譏為待撞區。

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他說，且根據相關研究及試辦結果，機車直接左轉事故，還比二段式左轉事故低，強制二段式左轉觀念，因時空因素，已不合時宜，機車在路口可以選擇二段式左轉，或是直接左轉，也有分散車流作用。

因頭份市中興路、永貞路經道路設計改善，沿線路口都已規劃「偏心左轉車道」，車道配置也符合取消待轉的條件。陳光軒於25日邀集相關單位，並與議員曾玟學及多名市民代表、里長會勘後，決議於2路段沿線13個路口，試辦3個月不強制機車二段式左轉。

縣府交通工務處表示，後續將由道路主管公路局苗栗工務段、頭份市公所拆除此13個路口的機車待轉牌面、磨除內線車道禁行機車標字，作業約需2至3週，即公告試辦，試辦期後再檢討成效，若成效良好，就會正式取消。

交工處表示，為提升縣內道路交通安全與行車順暢，縣府自2020年起推動「苗栗縣高事故風險路廊（路口）優化改善計畫」，盤點全縣58處路口研議取消機車強制二段式左轉措施，經過相關單位會勘後，現已取消23處，但仍保留二段式機車待轉格，騎士可以自行決定左轉方式。縣府並請各鄉鎮市公所提報，規劃後續會勘及調整作業。

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