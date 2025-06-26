健保資料管理條例草案初審 「霸王條款」等2條文保留送黨團協商

「全民健康保險資料管理條例」草案，特定情形下可強制進行目的外利用挨批「霸王條款」，以及未經核准擅自作為特定目的外利用的相關罰鍰等共2條文立院審查未達共識，將進行黨團協商，後續送交院會處理。示意圖。（資料照）

2025/06/26 19:37

〔記者林惠琴／台北報導〕立法院社福及衛環委員會今天（26日）繼續審查行政院函請審議的「全民健康保險資料管理條例」草案，全數逐條審查完畢，但特定情形下可強制進行目的外利用挨批是「霸王條款」，以及未經核准擅自作為特定目的外利用的相關罰鍰等共2條文未達共識，將進行黨團協商，後續送交院會處理。

憲法法庭於2022年8月12日做出憲判字第13號判決指出，個人資料保護法規定，健保資料庫供公務機關或學術機關統計或研究合憲，但欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判定違憲，應於3年內修法。行政院於今年5月15日通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定民眾具有退出權等規範，並送入立法院審議。

請繼續往下閱讀...

立法院社福及衛環委員會繼6月9日排審後，今日續審行政院草案，以及多名立委擬具版本，在召委劉建國主持下，歷經8小時，全數27條逐條審查完畢，多數條文均獲得朝野一致共識，僅2條仍有其他意見，暫時保留待黨團協商。

保留待黨團協商的條文，分別為第19條當事人請求停止特定目的外利用其健保資料並經註記後，有依其他法律，主管機關或保險人有提供之義務；或為維護國家安全；或為免除人民之生命、身體或財產上之急迫危險等情形，主管機關或保險人仍得對外提供特定目的外利用；以及第22條針對未經主管機關或保險人核准，擅自就健保資料為特定目的外利用者的罰鍰等相關內容。

立委林淑芬質疑，維護國家安全，或為免除人民之生命、身體或財產上之急迫危險，誰說了算？誰來認定？萬一某天傳染病危機爆發，政府就可要求每人提供資料，無條件剝奪民眾退出權，直呼是「霸王條款」，建議主管機關訂出嚴謹認定。

立委林月琴指出，健保資料庫是全球少見且完整的健康大數據，具有高度戰略價值，必須防範境外勢力，尤其是中國、香港、澳門地區的不當存取，因此限制可用單位，並且要保障當事人的知情同意與退出自由。

針對保留條文，劉建國說，會儘速召開協商會議凝聚共識，盡快完成三讀，為台灣健保資料庫使用建構完整法制保障。

衛福部社會保險司代理司長陳真慧指出，接下來將進入黨團協商、送入院會討論，希望能夠在憲法法庭要求的最後期限、今年8月12日前三讀通過專法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法