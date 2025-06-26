中國廣州暨南大學學歷不採認 台生可返台參加轉學考

中國廣州暨南大學學歷自今年6月20公告起不予採認，現就讀廣州暨南大學的我國學生可返台報考轉學考。（記者林曉雲翻攝）

2025/06/26 18:51

〔記者林曉雲／台北報導〕中國廣州暨南大學學歷自今（2025）年6月20日起公告不予採認，教育部今（26）日說明，學生現於廣州暨南大學就讀，欲轉學回台就讀大學，可依同等學力規定，於寒暑假期間，向我國各大學報考學士班轉學考試。

中國華僑大學、廣州暨南大學及北京華文學院，由中國共產黨中央統戰部直接管轄，肩負包括對付台灣的統戰任務，不是一般大學，教育部明文禁止我國大學及高中職與該3校交流合作，中國華僑大學和北京華文學院的學歷原本就不採認，廣州暨南大學學歷則自今年6月20日公告起不予採認。

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教育部委託中興大學辦理「中國大學學歷甄試網」指，廣州暨南大學自2019年起改由中國統戰部管轄，考量台灣學生學習場域不應該有特定政治目的，並為確保學生在正常的學術環境中學習，故自認可名冊中移除該校，6月20日起入學該校者，所獲學歷將不予採認；現已入學學生或畢業學生如符合規定仍可申請採認。

現讀廣州暨南大學的我國學生，可參加我國大學的學士班轉學考試，由各校單獨招生，如果在學期中返台，擬申請課程旁聽、隨班附讀等學習銜接需求，因不涉學位取得，依各校規定辦理。

此外，回國學分抵免部分， 依大學法第28條第1項規定，國內學校應訂定轉學與學分抵免等相關規定，有關學分抵免由各校自訂，現於廣州暨南大學就讀之學生所持學分，轉入國內學校之後，須依各校學則辦理。

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