未來一週高溫逾30度 氣象署揭下週熱帶系統發展機率

未來一週仍將持續高溫。（資料照）

2025/06/26 18:42

〔記者林志怡／台北報導〕未來一週持續保持夏季天氣型態，中央氣象署指出，各地高溫普遍達到31至34度，且局部高溫可達36度以上，白天大致維持午後雷陣雨為主的天氣型態，不過本週末至下週一期間受南方雲系影響，南部、東南部有不定時局部短暫陣雨，熱帶系統發展情況則仍有不確定性。

中央氣象署預報員林定宜說明，今晚至明日清晨仍受到高空冷心低壓影響，且水氣較多，西半部地區、東部仍有局部短暫陣雨，午後西半部、東部及山區有局部短暫雷陣雨，其中北部、南部、中部山區有局部大雨發生機率。

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週六至下週一則受到南方雲系影響，環境偏東風至東南風，南部、東南部有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下週二至下週五太平洋高壓將再度增強，各地多雲到晴，中南部地區、恆春半島零星短暫陣雨，下週五後，西半部地區、其他山區局部短暫雷陣雨。

林定宜說，接下來將維持夏季氣溫，各地高溫炎熱，白天普遍31至34度，大台北、彰化、雲林、南高屏、近山區有36度以上高溫，且未來一週預報中仍沒有熱帶系統，但7月初的菲律賓東方海面到南海是大低壓帶，有利熱帶系統發展，但系統強度、位置、生成數量都有不確定性，氣象署持續密切觀察。

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