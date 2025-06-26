為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    未來一週高溫逾30度 氣象署揭下週熱帶系統發展機率

    未來一週仍將持續高溫。（資料照）

    未來一週仍將持續高溫。（資料照）

    2025/06/26 18:42

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週持續保持夏季天氣型態，中央氣象署指出，各地高溫普遍達到31至34度，且局部高溫可達36度以上，白天大致維持午後雷陣雨為主的天氣型態，不過本週末至下週一期間受南方雲系影響，南部、東南部有不定時局部短暫陣雨，熱帶系統發展情況則仍有不確定性。

    中央氣象署預報員林定宜說明，今晚至明日清晨仍受到高空冷心低壓影響，且水氣較多，西半部地區、東部仍有局部短暫陣雨，午後西半部、東部及山區有局部短暫雷陣雨，其中北部、南部、中部山區有局部大雨發生機率。

    週六至下週一則受到南方雲系影響，環境偏東風至東南風，南部、東南部有不定時局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下週二至下週五太平洋高壓將再度增強，各地多雲到晴，中南部地區、恆春半島零星短暫陣雨，下週五後，西半部地區、其他山區局部短暫雷陣雨。

    林定宜說，接下來將維持夏季氣溫，各地高溫炎熱，白天普遍31至34度，大台北、彰化、雲林、南高屏、近山區有36度以上高溫，且未來一週預報中仍沒有熱帶系統，但7月初的菲律賓東方海面到南海是大低壓帶，有利熱帶系統發展，但系統強度、位置、生成數量都有不確定性，氣象署持續密切觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播