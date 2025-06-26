解決公保地未徵收問題 桃市府「以地易地」遭怨賣相不佳

桃園市公共設施用地未徵收情形相當嚴重，桃園區最熱鬧的中正路至今仍有很多路段未徵收。（記者謝武雄攝）

2025/06/26 19:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕為解決公共設施保留地長期未徵收問題，市府每年都會提出自有非公共用地與民眾交換，今年總共提供13筆土地，只要持有公保地超過10年以後都可提出交換，其中市府提供中壢區內厝段土地，為非都市計畫特定農業區甲種建築用地、面積達844平方公尺，公告現值為每平方公尺1萬3800元，最受矚目。

此外，觀音觀新段都外一般農業區農牧用地，面積約1000平方公尺，也是此次交換面積最大的土地，由於土地每平方公尺的公告現值僅3000元，故土地公告總價遠遠不及中壢區內厝段甲建土地；另外觀音觀新段還有兩筆都外一般農業區農牧用地，每平方公尺的公告現值也是3000元，土地面積分別為110、205平方公尺。

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都市發展局長都市開發科長高宜民表示，市府是依照「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換辦法」第七條辦理，原則上，民眾提供公保地，土地公告現值不得低於交換的土地公告現值，民眾欲辦理交換前，可先進行土地持分，若有2件以上投標，以土地總價較高者得標，土地總價相同時採抽籤決定。

今年度「都市計畫私有公共設施保留地與公有非公用土地交換案」受理期間從8月1日上午9點至8月31日下午5點止，交換土地須符合持有年限滿10年，如果是繼承或配偶、直系血親間之贈與而移轉者，其持有年限合併計算，相關書表可至都市發展局（都市開發科）網頁下載。

市議員呂林小鳳則抱怨，今年提供的13筆土地賣相不佳，其中8筆土地面積小於100平方公尺，絕大部分都是非都土地的農牧用地，都市計畫內土地只有二筆，雖然是住宅區但面積小的可憐，其中1筆僅6平方公尺、另一筆不到42平方公尺，根本沒有人要交換；對此都市發展局長江南志表示，這是市府盤點公有土地非公共設施用途才釋出，未來會檢討釋出更多的土地。

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