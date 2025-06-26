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    漢光演習7月登場！ 蔣萬安強調配合中央引導避難

    「漢光演習」即將登場。台北市長蔣萬安表示，完全配合中央規劃，呼籲民眾配合民防法規定，以確保演練順利進行。（記者王藝菘攝）

    「漢光演習」即將登場。台北市長蔣萬安表示，完全配合中央規劃，呼籲民眾配合民防法規定，以確保演練順利進行。（記者王藝菘攝）

    2025/06/26 19:40

    〔記者劉詠韻／台北報導〕全球關注以伊戰爭之際，台灣即將展開年度「漢光演習」。台北市長蔣萬安今表示，北市首次結合「民安」與「萬安」進行演習，且完全配合中央規劃，包括百貨商場將引導民眾進入避難空間，並於警報解除前禁止離開，呼籲民眾配合民防法規定，以確保演練順利進行。

    蔣萬安今出席獅子會捐贈北市消防局多功能排煙車捐贈典禮，會前受訪指出，當前國際情勢變化迅速，國人高度關切區域安全，政府有責任清楚說明在安全與經濟議題上的準備與應對策略，並點名美國前總統川普拋出的關稅議題，提醒應審慎評估、預作準備。

    蔣萬安續指，台北市是第一次結合「民安」與「萬安」進行演習，市府已做好萬全準備。他說強調，這也是首次兩演習合併舉行，北市府將配合中央規劃，包括百貨商場將引導民眾進入避難空間，並於警報解除前禁止離開，呼籲民眾配合民防法規定，以確保演練順利進行。

    針對內政部宣布7月1日起啟動防空避難所大稽查，蔣萬安也回應，台北市政府在4月即收到內政部公文，都發局已依據指示完成相關公安申報查核表單的修訂。蔣萬安說，北市府早已展開相關作業，並非臨時才知情，也將全力配合檢查工作，落實避難設施安全管理。

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