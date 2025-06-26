東港逢大潮又倒灌！內政委員會實地考察 里長盼一勞永逸

汽車行徑激起大片水花。（葉而項提供）

2025/06/26 18:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海低窪地區每逢大潮總會發生海水倒灌，今天農曆初二，東港新市鎮旁的大成路又再因大潮以致水漫道路，立法院內政委員會就挑在今天前往考察，當地東津里長葉而項反應，去年啟動整治後，今年雖有改善，但居民出入卻還是得涉水而過，希望後續工程是以一勞永逸的方式施工。

東港鎮整體地勢低，其中大成路更是堪稱是鎮內「盆地」等級的低窪，受到全球暖化海平面上升，大潮水位也節節升高，海水倒灌日益嚴重，尤其2023年大潮更是連東隆宮廟埕都罕見淹水，凸顯整治相關工程的迫切性。

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今天是農曆六月初二，也是6月潮位最高的日子，一早6點多，海水又突然從水溝蓋流出，早上趕著出門居民只能騎車開車涉水而過，激起陣陣水花，而這已是短期階段整治後的情形，令居民感覺無奈。

民進黨立委徐富癸今天直搗核心，在大潮日特別實地勘查，邀集立法院內政委員會召委張宏陸、立委李柏毅前往屏東，針對東港地區治水、大鵬灣觀光發展與墾丁國家公園制度檢討三大議題實地考察，內政部國土管理署署長吳欣修、國家公園署署長王成機、觀光署副署長黃荷婷、經濟部水利署第七河川分署分署長李宗恩均，地方縣議員方文正、劉孟君與東港鎮長黃禎祥、東港鎮代表會副主席林清發也到場盼中央地方合作，加速改善地方長年積淹水問題。

徐富癸說，每逢豪大雨易淹水，地方長年反映生活安全與財產受損問題，屏縣府提出增設抽水機、防水閘門與地勢高程調整等防洪工程，以改善水流聚集狀況。他指出，東港為沿海產業與交通節點，治水設施亟須加快建設，中央應在經費、審查與技術上給予全力支援。吳欣修與李宗恩則皆表示，將加速配合屏縣府推動工程進度，提供必要的技術與審查協助。

屏縣府則是提出「東港地區雨水下水道系統改善計畫」，針對整體流域進行分區規劃與管網優化設計，涵蓋人行道調整、排水箱涵重建與沿線公共設施提升。徐富癸指出，該案已著手規劃，建議中央同步推動與綠帶、人行空間共構設計，不僅提升治水效益，也改善生活品質與城市景觀。

葉而項表示，每逢初一十五日頭赤炎炎出門卻滿是積淹水，相當困擾，雖然去年開始積極整治後，今年栗國小周遭已未出現淹水，大成路水位亦降低，去年約淹到小腿肚，今年只到腳踝，不過他還是認為應在牛埔溪及第一大排匯流處興建防水閘門才是一勞永逸。

屏縣府水利處官員說，牛埔溪於大成路上的無名橋已架高，未來並會尋找新的抽水機平台架設地點，也由於此處的高程最低，因此比照台17線將路面墊高加深雨水下水道及側排將是最終考量，下游芳都橋至豐漁橋段，也會進行堤防施作的工程。

機車涉水行經。（葉而項提供）

機車涉水行經。（葉而項提供）

立委徐富癸今天邀集立法院內政委員會安排東港考察。（記者陳彥廷攝）

立委徐富癸今天邀集立法院內政委員會安排東港考察。（記者陳彥廷攝）

立委徐富癸今天邀集立法院內政委員會安排東港考察。（記者陳彥廷攝）

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