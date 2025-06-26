公廁飄臭味？竹市與清大合作裝感測器 濃度超標警報器就響！

新竹市府與清大合作研發開發臭味感測器，在十八尖山公廁安裝，只要臭味濃度過高警報器就會響！（新竹市府提供）

2025/06/26 19:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕到公共廁所常因難聞的臭味要暫停呼吸，新竹市府與清華大學合作，研發具抗腐蝕、高靈敏與低功耗特性的半導體式二維材料氣體感測晶片，並由國家儀器科技研究中心協助整合系統平台與通訊技術開發環境感測器，已安裝在十八尖山與新竹孔廟公廁，並啟動實驗性應用，感測系統可即時偵測氨氣、硫化氫、二氧化碳等異味氣體，且濃度超過標準值時，會主動警示訊息給管理人員，達到公廁即時管理便利性。

工務處公管中心表示，過去十八尖山與新竹孔廟的公廁管理多仰賴人工巡檢，難即時掌握異常狀況。此次導入高靈敏氣體感測器，可即時蒐集並分析異味濃度變化，當數值達到警戒門檻時，系統就會通知清潔人員處理，可有效改善巡檢延遲問題。未來還可結合大數據分析與演算法模型，評估廁所使用頻率、清潔成效及優化建議，藉此提升公共設施服務品質。

請繼續往下閱讀...

清大研究團隊提到，安裝在公廁的半導體式二維材料具備低溫製程與低功耗等優勢，在氨氣偵測表現優於國際標竿MOS type感測器，特別是在低濃度監測表現更具靈敏度。市府行政處表示，這項智慧城市場域驗證服務合作計畫涵蓋交通、環境與生活等多元領域，已推動包括「路口號誌不斷電試辦計畫」及「人本交通數據分析決策支援平台」等智慧治理專案，期打造宜居的智慧城市。

新竹市府與清大合作研發開發臭味感測器，在十八尖山公廁安裝，只要臭味濃度過高警報器就會響！（新竹市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法