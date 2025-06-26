知名床墊品牌攜手環亞機場貴賓室 打造桃機尊榮休息空間

知名床墊品牌與環亞機場貴賓室攜手合作，將環亞機場貴賓室內共17間房間，全數使用五星麗飯店規格床墊。（記者劉信德攝）

2025/06/26 19:42

〔記者劉信德／桃園機場報導〕全球知名床墊品牌與環亞機場貴賓室合作，在桃園機場第二航廈推出全球首間尊榮房，總共17間客房全面配備飯店等級床墊，每張床墊造價高達新台幣10萬元，搶攻國際旅遊市場回溫後的轉機旅客休憩需求。

進駐貴賓室的專屬床墊採用獨步全球的「鈦合金美姿感應彈簧」技術，強調優異支撐與放鬆效果。業者過去曾與多家五星級飯店及影廳跨界合作，鄉 次攜手國際級貴賓室品牌，將高規格床墊導入機場空間，進一步提升候機休息品質，讓旅客即使轉機或等待長程航班，也能享有舒適睡眠。

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環亞機場貴賓室說，隨著疫情解封，國際旅遊市場回暖，桃園機場出境人數持續上升，貴賓室使用率已超越疫情前水準。這次與知名床墊品牌合作，升級私人休憩空間硬體設施，期望為轉機旅客提供更優質體驗。

環亞機場貴賓室指出，貴賓室為管制區內唯一提供房間型休憩服務的場域，旅客無需出關即可享有接近五星級飯店的舒眠體驗。其主要使用對象為來自歐美、日本及港澳地區的轉機旅客，疫情前使用率即達7成，這次透過硬體升級，盼進一步強化服務品質。

知名床墊品牌與環亞機場貴賓室攜手合作，將環亞機場貴賓室內共17間房間，全數使用五星麗飯店規格床墊。（記者劉信德攝）

知名床墊品牌與環亞機場貴賓室攜手合作，將環亞機場貴賓室內共17間房間，全數使用五星麗飯店規格床墊。（記者劉信德攝）

知名床墊品牌與環亞機場貴賓室攜手合作，將環亞機場貴賓室內共17間房間，全數使用五星麗飯店規格床墊。（記者劉信德攝）

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