協和電廠土壤檢測 基市府：超標將列污染控制場址、開罰

台電協和電廠被控土壤嚴重污染，基隆市政府環保局表示已進行土壤與地下水採樣檢測。（記者盧賢秀攝）

2025/06/26 17:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕守護外木山行動小組今在立法院揭露台電協和電廠土壤污染嚴重，台電長期隱匿。基隆市政府表示，已進行土壤與地下水採樣，預計7月上旬公告檢測結果；如超標將公告為土壤污染控制場址，依法處10萬至50萬元罰鍰，並要求台電提出污染控制計畫。

王醒之等人今天在立法院召開記者會，指協和電廠場址檢出重金屬、多氯聯苯與總石油碳氫化合物等毒物超標8至54倍，早應列為污染管制區。但是台電未據實申報，環境部還通過四接環評定稿並同意動工，批評環境部為非法背書。

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基隆市政府表示，台電協和發電廠土壤污染案，基隆市環保局依環境部今年3月26日召開的現場勘查會議結論，會同環境部依「土壤及地下水污染整治法」第12條規定展開查證作業，並依法辦理後續相關處置。

目前市府已邀集基隆市土壤及地下水污染場址改善推動小組專家學者與環境部，召開「協和發電廠土壤及地下水污染查證布點規劃諮詢會」，環保局也依規定前往協和電廠進行土壤與地下水採樣，預計7月上旬公告檢測結果。若檢測結果超過污染管制標準，將公告為土壤污染控制場址，並依土污法處以10萬至50萬元罰鍰，要求台電提出污染控制計畫，市府亦將持續督導改善作業，守護市民健康與環境品質。

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