香蕉外交！ 高雄贈日本熊本姊妹校5大箱展「蕉」情

熊本玉名高校學生開心捧著高雄來的香蕉。（高雄市教育局提供）

2025/06/26 17:22

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄旗山香蕉的美味深受國內外喜愛，教育局自2023年起推動「香蕉外交」，陸續致贈旗山香蕉予日本姊妹校，廣獲當地好評，本月再度致贈5大箱旗山香蕉給熊本玉名高校，獲得學校師生熱烈回響。

熊本玉名高校為左營高中的姊妹校，兩校長年保持緊密互動，透過線上主題合作、雙向參訪與SDGs國際議題探討，共同推動青年世代的跨文化理解與全球視野，合作關係緊密。

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2022年，左營高中曾將旗山香蕉直送至熊本玉名高校並大獲好評，教育局因此在2023年起推動「香蕉外交」，由市府領導跨局處協力執行，陸續致贈旗山香蕉予日本三重縣津高校與熊本縣專修大學熊本玉名高校；近日再度致贈5大箱旗山香蕉到熊本，藉由高雄代表性農特產品，傳遞來自南方城市的誠意與友誼。

左營高中與熊本玉名高校近年因台積電在高雄、熊本設廠增加兩校的話題，雙方曾在線上交流中探討「台積電設廠對兩座城市地方發展的影響」，左營高中師生近期赴日交流，亦前往熊本廠區周邊進行現地考察，有助學生深化對地方變遷與產業布局的理解，強化在地觀察力與國際視野。左營高中舞蹈班亦將於7月21日受邀，至熊本玉名市民會館與該校屢獲金獎的吹奏樂部共同演出。

高雄市教育局長吳立森表示，旗山香蕉是高雄具代表性的農特產品，此次贈禮與交流不僅串聯姊妹校，也深化日本姊妹市的合作成果，將持續拓展教育與文化雙軌並進的國際合作。

高雄旗山香蕉遠送至日本熊本縣專修大學熊本玉名高校，校方還為此舉辦致贈儀式。（高雄市教育局提供）

熊本玉名高校學生開心捧著高雄來的香蕉。（高雄市教育局提供）

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