要衝趁今年？水里玩水節設施拚升級 明年活動恐喊卡

南投水里玩水節6月28日登場，惟近期傳出明年將停辦，水里鄉公所回應，係因園區將進行翻修工程，若明年來得及完工，活動就照常，甚至能趕在7月底完工，8月仍可舉辦1個月。（記者劉濱銓攝）

2025/06/26 17:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投暑假玩水盛事「水里玩水節」，6月28日將在水里鄉親水公園登場，惟近期傳出明年可能停辦，引發地方議論，對此，水里鄉公所回應，係因親水公園明年將進行設施升級工程，翻新既有戲水設備，惟工程若因颱風、梅雨而延宕，就有可能造成玩水節無法舉辦，不過明年仍會緊盯工程進度，若能在暑假前完工，玩水節就能照常舉辦。

舉辦多年的水里玩水節，運用水里市區清澈水里溪水，於暑假7、8月舉辦戲水活動，每逢週六、日登場，園區除有多個戲水池，還有大型充氣溜滑梯，每週末還會更新不同主題活動，例如水中投籃、泡泡趴、沙雕DIY等，成為南投縣暑假知名玩水活動，惟近期地方卻傳出今年活動結束後，明年就會因園區施工而停辦，讓在地民眾直呼「要衝趁今年」，就連商家也是議論紛紛。

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水里鄉公所指出，為提升玩水節活動競爭力，升級園區戲水池，以及機電、抽水、過濾設施，已向日月潭風景區管理處爭取經費，預計明年就會進行園區翻修工程，惟施工可能面臨梅雨汛期等影響，若到暑假還無法完工，玩水節就會停辦，不過明年公所仍會緊盯工程進度，若能及時完工，活動就照常，甚至若來得及7月底完工，明年8月仍可舉辦1個月，希望讓等待一整年的民眾，屆時仍可前來玩水。

公所也說，今年玩水節為回饋廣大民眾，除了水里鄉民免費，外地民眾門票還從150元降至99元，且6月28日開幕還有限定的零食一把抓活動， 每週還有比基尼趴、泡泡派對，以及趣味競賽拿免費門票等活動輪番登場，希望讓玩水節活動更加多元，帶動水里觀光發展。

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