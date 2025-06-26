單親父中風一家四口陷困境 金門傑人會募7萬7千元暫解燃眉之急

金門傑人會創會會長蔡其雍（左一）與金門農工前校長陳水芳（右一）將善款交給中風無法外出工作的林先生（左二）。（金門傑人會提供）

2025/06/26 19:02

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮古城里林姓單親家長，獨力扶養4名子女，近年因中風導致行動不便，無法外出工作，家中經濟雪上加霜，金門傑人會創會會長蔡其雍昨天前往訪視，並將募得善款7萬7000元交給林家，作為家庭生活應急之用，蔡其雍說，林家生活仍需外界更多的關心。

金門傑人會表示，林先生中風後，家庭生計完全仰賴剛高中畢業的大兒子四處打零工，回家後還需照顧兩名就讀小學5年級的弟妹與年邁中風的父親，全家生活陷入困境，極需外界伸出援手。

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蔡其雍說，金門傑人會得知訊息後，隨即展開關懷行動，號召社會各界善心人士幫忙，短短幾天募得愛心捐款7萬7000元，希望能幫助林家暫時度過目前困境。

身為金門縣議員的蔡其雍25日與國立金門農工學校前校長陳水芳前往林家訪視，並轉交善款，表達社會對林家的關心與支持。

蔡其雍轉述，林先生表示，這分善款不僅緩解林家燃眉之急，更讓他們感受到社會滿滿的溫暖。林先生說，面對生活接連而來的打擊，曾一度感到力不從心，而這分來自社會各階層的善舉讓他重拾信心，他與子女將來若有能力，一定會盡己所能回饋社會，讓這分愛心延續下去，幫助更多需要幫助的人。

蔡其雍說，面對處於困境的家庭，社會不能只是「看見」，更應該「走近」與「扶持」。傑人會將持續深耕金門在地公益，秉持「即時援助、長期關懷」的理念，不僅提供眼前的協助，也期盼每一位受助者都能走出低谷、重拾尊嚴與希望，有一天也能成為幫助他人的力量。

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