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    馬崗漁村未登錄文資保存發回更審 居民：盼公平審議

    台灣極東的馬崗聚落是古老的石頭屋聚落之一，居民申請登錄為「聚落建築群」歷史建築。（環境權保障基金會提供、吳杉榮攝影）

    台灣極東的馬崗聚落是古老的石頭屋聚落之一，居民申請登錄為「聚落建築群」歷史建築。（環境權保障基金會提供、吳杉榮攝影）

    2025/06/26 18:23

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市貢寮區馬崗漁村居民申請登錄「聚落建築群」歷史建築，被市府文化局否決，居民提出行政訴訟，經多年訴訟，最高行政法院今天發回更審，「馬崗聚落」再現新曙光，當地居民相當振奮。

    環境權保障基金會接受馬崗居民委託提起上訴，基金會表示，最高行政法院發回更審，讓「極東馬崗聚落建築群」迎來新曙光。提告居民得知最高行將發回更審，內心振奮。游姓居民說，目前馬崗有50多戶人家，得知馬崗聚落案逆轉，十分開心，希望能夠公平審議，獲得理想結局。

    馬崗漁村是台灣東北角最古老的石頭屋聚落之一，馬崗居民2018年11月21日向市府申請，登錄馬崗「聚落建築群」為歷史建築。市府同年12月暫定古蹟，文化資產評估報告及現場勘查都認為有文化資產價值。市府2019年7月17日召開文化景觀審議會，要求肯定馬崗文資價值的委員迴避，決議「建議不登錄聚落建築群」，理由是缺乏事證基礎。

    居民認為與事實不符，提起訴願遭駁回，19名居民聯名提起行政訴訟，台北高等行政法院審理日判決居民勝訴，認為原處分有違法律程序，應由新的、合法文化景觀審議會重新審議。但市府上訴。

    更一審時，法院認為「居民」及「建物所有權人」不具有法律上利害關係，無權提起訴訟，居民不放棄，委託環境權保障基金會上訴。歷經多年來訴訟，最高行政法院發回更審，讓馬崗聚落再現曙光。

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