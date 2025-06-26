來雲林口湖享口福！金湖龍台宮6/29產地直送海味鮮嘗鮮贏

雲林縣養殖漁業發展協會6月29日在口湖鄉金湖龍台宮舉辦漁產行銷活動，提供豐富魚產，讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

2025/06/26 17:46

〔記者李文德／雲林報導〕推廣雲林縣口湖鄉在地優質漁產，雲林縣養殖漁業發展協會6月29日在金湖龍台宮舉辦漁產行銷活動，20家在地業者提供產地直送的海味，每攤更是祭出近百份創意料理免費試吃，邀請民眾們「來口湖享口福」。

協會今天在口湖遊客中心舉辦宣傳記者會，漁業署副署長林頂榮、雲林縣議員蔡孟真、蔡永富及發展協會總幹事蔡春常、當地業者出席。會中，眾人現場製作烏魚子、鰻魚飯糰，讓民眾們知道當地漁產擁有多元吃法。

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協會總幹事蔡春常說，雲林口湖擁有豐富的海岸資源，鄉內9大養殖區廣達2605公頃，包含文蛤、白蝦、虱目魚等，年產值近20億元，不過近年來氣候異常，漁產育成率備受考驗，為幫助漁民行銷當地海味，在金湖龍台宮舉和活動推廣漁產。

縣議員蔡孟真說，活動適逢國家級重要民俗盛事「萬善爺牽水狀文化季」，返鄉人潮將湧入口湖，20家在地業者各自提供近百份料理讓民眾免費試吃，還有食魚教育導覽，讓大家知道當地海產特色，將產地到餐桌的知識傳遞；還有拼圖遊戲，通過考驗者可獲得限量版鑰匙圈。

林頂榮說，口湖鄉出產的鰻魚、烏魚子不僅品質優異，更是讓國際看見，將持續協助在地產業拓展銷售通路，推廣國產水產品，也盼全民用行動支持在地，享受夏日餐桌的海味。

雲林縣養殖漁業發展協會6月29日在口湖鄉金湖龍台宮舉辦漁產行銷活動，提供豐富魚產，讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

雲林縣養殖漁業發展協會6月29日在口湖鄉金湖龍台宮舉辦漁產行銷活動，提供豐富魚產，讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

雲林縣養殖漁業發展協會6月29日在口湖鄉金湖龍台宮舉辦漁產行銷活動，提供豐富魚產，讓民眾品嘗。（記者李文德攝）

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