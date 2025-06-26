今年底強制畜牧廢污水須5％資源化 未達最高罰600萬

環境部次長葉俊宏指出，畜牧糞尿可資源化，並與農業合作施灌，以媒合133種作物，效果良好非常值得推廣。（記者吳柏軒攝）

2025/06/26 17:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕畜牧業糞尿廢水等隨意排放，將造成河川嚴重污染，環境部協助畜牧綠色轉型，與農業部與地方政府合作，提升業者廢水處理與去化能力，並以法規強制今年底廢污水排放至少5％以上要達資源化，經統計尚有1400家養豬養牛的畜牧小場還未達標，呼籲配合，若逾時未達最高可罰600萬元。

環境部水質保護司司長王嶽斌統計，去年底河川水質監測數據顯示，很多測站嚴重污染，最大原因就是畜牧廢水排放，尤其二仁溪、高屏溪等高達9成污染都來自畜牧業。

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環境部次長葉俊宏表示，為改善畜牧廢水對河川的污染，8年前已修訂《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》，明定畜牧業排放資源化目標，其中養豬2千頭或牛500頭以上的大型畜牧場，要在111年底及116年底前分別達成5％與10％目標，其他小場則要在今年底與118年底前達成5％與10％。

王嶽斌指出，畜牧大場廢水都已達標5％資源化，小場則尚有1432家尚未達成，而該法規有足夠緩衝期，若到今年底還未依法規辦理，可處1萬元以上、600萬元以下罰鍰，推估主要小場分布在雲林縣、屏東縣等，拜託業者一定要符合規定。

王嶽斌也分享，廢污水資源化的好處，包含可沼氣發電、減少排放、減少化肥、節能減碳等一舉多得，近年與農業部、地方政府合作推動相關創新利用，如將沼渣液澆灌在133種作物，成效不錯；去年也跟台糖公司、屏東環保局合作施灌林地，無異味、無肥傷，也幫助樹木長大；另外，7年來也推動沼氣發電設立達20場，每年產綠電1861萬度，並且水資源再利用292萬噸，減少化肥量9.5萬包。

王嶽斌還說，未來也將推動「永續環境治理技術有效性證明」制度，讓這些專業處理的技術獲得官方認證，並可優先媒合，同時下半年啟動獎勵計畫，針對畜牧場或集中處理等產業，找出生質能的「發電王」與施灌的「循環王」，盼促進農環能共融永續目標。

環境部水質保護司司長王嶽斌指出，河川嚴重污染的來源大多是畜牧業排放廢污水。（記者吳柏軒攝）

環境部透過法規強制與媒合輔導，讓畜牧業排放的廢水變成有價資源，可幫助農業，也可沼氣發電等，可讓環境更好。（記者吳柏軒攝）

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