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    大甲第2市場夏天悶熱食材易腐敗 攤販籲中市府快裝空調

    大甲第二市場高溫悶熱，夏天購物環境不佳。（記者張軒哲攝）

    大甲第二市場高溫悶熱，夏天購物環境不佳。（記者張軒哲攝）

    2025/06/26 17:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕天氣愈來愈熱，大甲第二公有市場內溫度經常超過30幾度，許多賣豆腐豆干，熟食攤商反映接近上午10點食物會變酸甚至腐壞，葉菜類蔬菜會枯萎，因為太悶熱，10點後客人愈來愈少，攤商認為要徹底解決高溫問題，建議市府應儘早改善設置空調設備。

    近期台中市府在大甲第二市場進行市場環境品質美化工程，內部加裝天花板並加設攤商看板，遮蔽抽風設備，影響抽風效果，攤商覺得內部溫度比以前更高，向甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源反映，經現場會勘並聽取攤商意見，吳中源邀集經發局市場管理科蔡永福會勘。

    大甲第二市場自治會會長高嘉俊表示，天氣愈來愈熱，有時一大早攤商煮肉類，溫度就會很高，太陽出來後溫度更高，很多賣熟食攤商上午10點多就收攤生意也愈來愈差；賣豆腐豆干的攤商劉女士說，夏天場內溫度愈來愈熱，豆腐豆干到10點多就會變酸，再不改善生意就做不下去了。

    蔡永福表示，大甲第二市場是當地民眾日常採買相當重要的傳統市場，市府近期向經濟部爭取1千萬元，投入經費改善、美化市場營業環境，針對攤商近期反應市場溫度提高部分，會請自治會整合攤商意見，市府也會積極爭取經費，希望設置空調設備之後，能帶給消費者更舒適的購物環境。

    吳中源表示，為重振第二公有市場商機，建議市府應儘早改善設置空調設備。

    市政顧問吳敏濟表示，大甲第二及第一公有市場採買的民眾眾多，天氣逐年越來越炎熱，六都有許多公有市場現在也都有裝設空調，建議市府要盡速編列預算來設置這2個市場的空調設備，讓攤商食材能保鮮，消費者也能在舒適的市場內購買良好品質的食材。

    大甲第二市場賣豆腐豆漿攤商指出天氣熱，食材難保存。（記者張軒哲攝）

    大甲第二市場賣豆腐豆漿攤商指出天氣熱，食材難保存。（記者張軒哲攝）

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