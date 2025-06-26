97歲嬤也嗨舞！南投縣「萬歲等級」長者活躍競賽 這支隊伍奪冠

南投縣舉辦長者活躍競賽由「信義鄉望鄉教會文健站」奪冠。（記者張協昇攝）

2025/06/26 17:39

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老人人口破10萬大關，縣府今天（26日）在南投縣農工商會展中心舉辦「活力南投銀齡飛揚-長者活躍競賽」，全縣13鄉鎮市代表隊伍、439名銀髮舞者齊聚，參賽長者平均年齡72歲，合計超過3萬1540歲，可說是「萬歲等級」的競賽。

衛生局長陳南松主持開場致詞說，目前南投縣65歲以上長者已突破10萬人，是全國第3高齡縣市，僅次於嘉義縣與台北市，面對超高齡化社會，希望能打造高齡友善支持環境，積極推動在地健康照護服務及多元健康促進活動，延緩老化、提高長者的社會參與率，達到在地安養、在地老化的目標，這場「長者活躍老化競賽」不只是比賽，更鼓勵長輩多出門、多參與社區活動，拓展交友圈、預防失智與失能。

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縣長許淑華也到場為長者加油打氣，為15位超過90歲長者披上「南投活力之星 銀齡寶貝」榮耀彩帶，肯定他們的不老精神與熱情表演，其中，最高齡的是來自水里鄉的97歲宋黃桂桃阿嬤。

許淑華指出，縣府辦理活力競賽除了能促進長者健康，激發銀髮族創意與學習力，也能凝聚社區向心力，增進彼此情感的連結，希望長輩們都能走出戶外，積極參與縣府各項健康休閒活動，展現健康生活的正能量，讓生活充滿活力且豐富精彩，每一天都能健康快樂有活力。

比賽結果，「信義鄉望鄉教會文健站Tamasaza」榮獲冠軍、「仁愛鄉麻吉哈啦武界文健站」亞軍、「水里鄉活力頂崁快樂寶貝」季軍、「集集鎮八張活力寶貝隊」殿軍。而這前4名隊伍將代表南投縣參加8月15日由衛生福利部國民健康署主辦的中區競賽，為南投縣爭光。

南投縣舉辦長者活躍競賽，參賽隊伍以香蕉等農產品當道具。（記者張協昇攝）

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