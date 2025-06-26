嘉市「2025街舞首都」7月登場 總獎金創新高

嘉義市街舞首都7月12、13日登場，號召全台好手來競技。（圖由嘉義市政府提供）

2025/06/26 16:57

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市年度街舞盛會「2025街舞首都」，7月12日、13日連2天在嘉義市文化廣場登場，今年賽事總獎金達30萬元，創歷年新高。

今天記者會，亞運代表選手國銓與法國的霹靂舞高手Arrow帶來Battle表演，嘉義市長黃敏惠、文化局長謝育哲、「築夢者」總團長「哈利」田晉瑜等人出席。

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「築夢者」今年6月在歐洲參加City Of Warriors、K Rément HIP HOP、Fluido Style等國際賽事，囊括3座冠軍，成為「歐洲3冠王」，黃敏惠稱讚，這不只是嘉義市的驕傲，更展現台灣年輕人以實力、創意站上世界舞台的真實力道。

謝育哲說，此次賽事「街舞爭霸戰」共分4大項目，排舞競賽、霹靂舞Battle、All Style Battle、K-POP即播即跳，希望全台街舞好手到嘉義市，爭奪總獎金30萬元。

謝育哲表示，此次活動還有國際對抗賽，卡司陣容堅強，奧運國手孫振與多名台灣好手，將對戰日、韓、英等國好手，活動還將舉辦8場體驗工作坊、超過30攤街頭文化主題市集。

嘉義市2025街舞首都活動7月12、13日登場，今天許多舞蹈高手出席記者會為活動暖身。（圖由嘉義市政府提供）

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