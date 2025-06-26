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    台南新興新建停車場啟用 即起到6/30免費試停

    南區「新興新建停車場」重整後，再增248席停車位。（台南市政府提供）

    南區「新興新建停車場」重整後，再增248席停車位。（台南市政府提供）

    2025/06/26 17:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為紓解台南市南區金華市場、新興國宅區域的停車需求，市府與中央國有財產署合作闢建「新興新建停車場」，即日起到6月30日開放免費試停。停車場鄰近「誠品生活台南」「碳佐麻里新興園區」，民眾消費購物更方便。

    台南市長黃偉哲今（26）日出席啟用典禮說，新興新建停車場原為國有住宅區用地，常年遭違規占用，既有鋪面受損不堪，缺乏使用效率，因此市府與國有財產署規劃合作，闢建為臨時收費路外停車場，重新規劃綠廊空間，打造井然有序的停車空間，可提供248席小客車停車格位，加上原有的91席停車位，目前共有339席停車位提供當地更便捷停車空間。

    黃偉哲說，停車場北鄰新興國中、東接金華市場、西臨明和公園，附近的國宅社區內部停車空間極為不足，停車場紓解停車需求之外，同時滿足居民及遊客的停車需求，買書、消費更方便，而先前的91格停車位，為市府帶來1年約140萬元的回饋金，未來新停車場可望讓市庫收入進一步增加。市府將持續盤點並活化各國有閒置土地，不僅紓解區域停車壓力，也有助於地方發展及市容改善。

    交通局長王銘德說，南區新興新建停車場位於新興路與新建路交叉口，基地為國有財產署管理的鹽埕段總面積達0.85公頃，市府先於2022年6月完成新建路停車場闢建，因停車場使用效率高，市府與國有財產署合作促成停車場再造擴大。

    交通局說，停車場即日起到6月30日開放免費試停，7月1日起人工收費，預計8月上旬由專業停車場經營業者導入智慧化停車管理服務。同時也規畫提供社區居民專屬的停車優惠，避免因周邊餐飲店吸引大量人潮而導致停車空間遭排擠，確保居民基本使用權益。

    南區「新興新建停車場」啟用。（台南市政府提供）

    南區「新興新建停車場」啟用。（台南市政府提供）

    「新興新建停車場」鄰近「碳佐麻里新興園區」。（記者洪瑞琴攝）

    「新興新建停車場」鄰近「碳佐麻里新興園區」。（記者洪瑞琴攝）

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