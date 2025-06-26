屏東縣鹽埔等鄉鎮下冰雹 網：狂風暴雨好嚇人

網友紛紛po上屏北地區鄉鎮 下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

2025/06/26 16:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央氣象署今天（26日）下午針對「高雄市、屏東縣」等地發布大雷雨即時訊息，持續時間至5時15分止，提醒民眾旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，果然在下午3點多左右屏東縣鹽埔就下起冰雹，接著也有網友在臉書社團回報長治、內埔、高樹鄉等地也有下。

「一陣狂風暴雨」、「還一直閃電好嚇人！」，屏東縣今天午後烏雲密佈，不時伴著雷鳴聲，接著大約2、3點就下起 大雨，屏北地區更是雷雨交加，民眾紛紛在臉書社團「屏東小鎮資訊」提供下冰雹的訊息，最先傳出鹽埔鄉振興村、久愛村、高朗村、鹽南村等地，後來也有網友上傳內埔鄉黎明村、長治鄉繁華村下冰雹的照片，掀起網路上一片討論聲浪。

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根據中央氣象署說明，冷心低壓接近時高空的溫度降低，因地面溫度與高空溫差過大，促使對流發展更旺盛，讓午後雷雨更為劇烈，甚至出現冰雹，因此今明兩天（26、27日）需要特別留意劇烈的午後雷陣雨。

網友po上鹽埔鄉下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

網友po上鹽埔鄉下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

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