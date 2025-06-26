為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東縣鹽埔等鄉鎮下冰雹 網：狂風暴雨好嚇人

    網友紛紛po上屏北地區鄉鎮 下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    網友紛紛po上屏北地區鄉鎮 下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    2025/06/26 16:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕中央氣象署今天（26日）下午針對「高雄市、屏東縣」等地發布大雷雨即時訊息，持續時間至5時15分止，提醒民眾旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，果然在下午3點多左右屏東縣鹽埔就下起冰雹，接著也有網友在臉書社團回報長治、內埔、高樹鄉等地也有下。

    「一陣狂風暴雨」、「還一直閃電好嚇人！」，屏東縣今天午後烏雲密佈，不時伴著雷鳴聲，接著大約2、3點就下起 大雨，屏北地區更是雷雨交加，民眾紛紛在臉書社團「屏東小鎮資訊」提供下冰雹的訊息，最先傳出鹽埔鄉振興村、久愛村、高朗村、鹽南村等地，後來也有網友上傳內埔鄉黎明村、長治鄉繁華村下冰雹的照片，掀起網路上一片討論聲浪。

    根據中央氣象署說明，冷心低壓接近時高空的溫度降低，因地面溫度與高空溫差過大，促使對流發展更旺盛，讓午後雷雨更為劇烈，甚至出現冰雹，因此今明兩天（26、27日）需要特別留意劇烈的午後雷陣雨。

    網友po上鹽埔鄉下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    網友po上鹽埔鄉下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    網友po上鹽埔鄉下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    網友po上鹽埔鄉下冰雹的影像。（臉書社團「屏東小鎮資訊」提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播