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    最高行發回更審 馬崗漁村文資保存迎曙光

    新北市貢寮區的馬崗漁村為台灣最東邊聚落，以具有百年歷史的石頭屋及擋風浪牆聞名。（新北市政府文化局提供）

    新北市貢寮區的馬崗漁村為台灣最東邊聚落，以具有百年歷史的石頭屋及擋風浪牆聞名。（新北市政府文化局提供）

    2025/06/26 16:31

    〔記者陳奕劭／新北報導〕馬崗漁村是台灣東北角最古老的石頭屋聚落之一，至今仍有浪間採集活動，卻在文化資產保存的路上歷經波折，經過持續上訴，最高行政法院今天（26日）廢棄原判決，將返回高等行政法院審理，這起文資保護案有望出現轉機。

    新北文化局回應，目前尚未收到判決主文，對於最高法院的判決表示尊重，後續將配合司法程序審理。文化局指出，秉持依法行政、尊重司法的立場，將依文資法相關規定及法院見解，審慎處理相關事宜。

    環境權保障基金會表示，馬崗漁村是台灣東北角最古老的石頭屋聚落之一，至今仍有海女在浪間採集。居民曾於2018年將馬崗漁村提報為文化資產，新北文化局的文資評估報告與現場標準，皆認定具有文化資產價值。

    基金會指出，最後在2019年7月審議大會中，不通過馬崗漁村登錄聚落建築群，且不通過理由缺乏事證基礎；馬崗居民2020年訴訟，請求法院撤銷新北市府不登錄的處分。但在更一審法院竟認定，「原告不具法律利害關係」，無權提起訴訟，對原處分諸多質疑之處不置一詞，不願放棄的馬崗居民仍繼續上訴至最高院。

    環境權保障基金會說明，「極東馬崗有望迎來曙光」，最高院今天廢棄原判決，發回更審，期待台北高等行政法院正視馬崗居民的權利，撤銷新北市政府的處分。

    環境權保障基金會律師黃馨雯強調，如果北高行判決撤銷新北市政府違法處分，新北市政府上訴經最高行駁回的話，案件就會回到新北市政府，新北市政府需要依法院的判決進行審議，不可以再自己隨意亂審。

    最高法院發回更審，馬崗漁村文資保存有望迎轉機。（翻攝自臉書「環境權保障基金會」）

    最高法院發回更審，馬崗漁村文資保存有望迎轉機。（翻攝自臉書「環境權保障基金會」）

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