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    首頁　>　生活

    垃圾分類不確實遭退運 嘉縣啟動「跟車稽查」

    嘉義縣環保局派員進行跟車稽查。（圖由嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣環保局派員進行跟車稽查。（圖由嘉義縣環保局提供）

    2025/06/26 16:47

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕民眾未落實垃圾分類，生活垃圾中夾帶大量回收物，導致嘉義縣最近有多台垃圾車遭退運，增加清潔人員負擔，為改善此限向，嘉義縣環保局啟動「垃圾車跟車稽查專案」，派員隨車了解各路線遇到的問題，實地稽查垃圾分類情形，在垃圾傾倒前逐袋抽查，減少後續處理時間。

    嘉義縣環保局表示，「垃圾車跟車稽查專案」由人員跟隨垃圾車進入社區、巷弄觀察投擲情形，分析後規劃符合實際狀況的清運策略，改善民眾丟棄垃圾的不便，落實生活中的資源回收與廢棄物減量。

    嘉義縣環保局說，實施垃圾車落地檢查以來，發現部分公所清潔隊面臨人力不足、資源回收車輛與貯存空間有限等問題，經多次研商，可依「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員員額設置基準」補足人力，車輛部分則由各鄉鎮市間暫行借調應急，貯存空間則透過清潔隊與回收業者協調，提升清運頻率以因應需求。

    嘉義縣環保局長張輝川說，嘉義縣每人每日垃圾清運量去年高於全國平均0.25公斤，因此實施垃圾車落地檢查及退運機制，5月較去年同期垃圾減量23.5%，減少3139公噸垃圾清運量，未來會持續與各鄉鎮市協調，執行垃圾分類相關稽查工作。

    嘉義縣環保局發現一般垃圾內有回收物。（圖由嘉義縣環保局提供）

    嘉義縣環保局發現一般垃圾內有回收物。（圖由嘉義縣環保局提供）

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