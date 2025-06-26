雲林一期作花生正值採收期 最怕雨後染「這病」

正值花生產季，農民最怕雨後，「果莢黑斑病」跟著報到。（記者李文德攝）

2025/06/26 16:43

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣花生今年因氣候導致晚採收約2週，現正進入一期作採收期，產地收購價每斤超過50元，因近日豪雨，不少農民擔憂可能有果莢黑斑病等農損。為解決農民長久困擾，台中區農業改良場與業者研發肥料，特別添加木黴菌，可改善土壤環境，今（26）日舉辦觀摩會，吸引上百位農民了解。農改場表示，經業者觀察果莢健康率提升2成5。

縣府農業處指出，雲林花生主要產地聚集在北港、元長、虎尾、土庫等地，種植面積占全國7成，近3年產量平均約3萬7000公噸，以今年1期作花生種植面積大約3904公頃，因氣候因素採收期都延後，預估月底為盛產期。

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虎尾鎮農會總幹事蔡武吉指出，今年初鋒面接連報到，連日低溫影響花生生長，原本端午節前後花生會進入採收期，但今年一期作晚約2週報到，也讓部分花生存貨用罄，因此有採購需求。近期產地收購價每台斤收購價約52至53元，預計這1、2週盛產期後價格將會較為平穩。

許姓農民表示，今年一期作花生生長佳，產地收購價格又好，對於農民而言相當樂觀，但近日因大雨報到，不少農民擔心因土壤潮濕等問題，衍伸出「果莢黑斑病」病害，此病害是農民們長久的困擾，一旦染病損失可上看5至8成，因此大家只能趕緊將花生採收、曬乾，以免損失慘重。

為解決農民長期困擾，台中區農改場研究員陳俊位以添加木黴菌，研發出新型肥料，授權於農業公司業者產出。今舉辦觀摩會，吸引上百位農民前往。

陳俊位表示，近年來氣候不穩，導致花生生長備受考驗。因此添加木黴菌可幫助植物根系發育，也可提升植物抗水性，低溫寒害也會有抗力效果，藉此提升作物產量。目前根據施用農民的花生田來看，原只有6成果莢健康率，施用後可提升至8成5，成長超過2成，且施用肥料成本可省去一半；業者表示，木黴菌的研發成功有助於提升作物穩定性與產量，透過觀摩會盼為國內花生產業注入新的發展動能。

台中區農業改良場以添加木黴菌，研發出新型肥料，國莢健康率成長逾2成。（記者李文德攝）

台中區農業改良場以添加木黴菌，研發出新型肥料，國莢健康率成長逾2成。（記者李文德攝）

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