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    新北市消保官抽查「水晶寶寶」商品標示 不合格率達9成5

    水晶寶寶吸水膨脹前後對比。（新北市消保官辦公室提供）

    水晶寶寶吸水膨脹前後對比。（新北市消保官辦公室提供）

    2025/06/26 17:07

    〔記者翁聿煌／新北報導〕市面銷售玩具「水晶寶寶」因具有獨特的吸水膨脹能力，除了作為園藝栽培用途，也是深受兒童歡迎的膨脹玩具，卻不時傳出幼兒誤吞食而發生腸阻塞或窒息案例，新北市消保官日前與經濟發展局合作透過網路通路隨機購買23件「水晶寶寶」商品並檢查中文標示，發現僅1件宣稱為玩具的「水晶寶寶」具合格標示及警語，其餘22件商品皆欠缺完整標示，不合格率高達9成5。

    消保官指出，「水晶寶寶」若未經宣稱玩具用途，須依商品標示法規定標示商品名稱、國內製造商或進口商、原產地、主要成分或材料、淨重、製造年月等資訊；反之若業者宣稱作為玩具使用，除應依玩具商品標示基準規定標示，例如適用年齡、使用方法、注意事項及警語等資訊，還須貼附商品檢驗標識，才能上架販售。

    消保官表示，這次查核僅1件水晶寶寶玩具標示合格，其餘22件商品雖宣稱為園藝栽培用途，仍欠缺完整標示，其中21件商品甚至完全沒有標示，經濟發展局已限期請本市境內業者改正完畢，外縣市業者違規案件也經主管機關輔導後全部改正完成，杜絕不法商品流通市面。

    新北市消保官隨機購買23件「水晶寶寶」商品並檢查中文標示，不合格率高達9成5。（新北市消保官公室提供）

    新北市消保官隨機購買23件「水晶寶寶」商品並檢查中文標示，不合格率高達9成5。（新北市消保官公室提供）

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