紅藻「海門冬」可減少甲烷排放 高科大抗暖化研發獲國際肯定

高科大養殖系教授邱國勛（左起）、水試所東港養殖研究中心主任吳豐成及助理研究員許自研，研究發現海門冬養殖藻體添加入畜牧飼料，有助於甲烷排放。（高科大提供）

2025/06/26 16:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕減少溫室氣體是對抗氣候暖化的重要手段，國立高雄科技大學養殖系研究以紅藻「海門冬」加入畜牧業飼料，發現可抑制牛隻的甲烷排放、減少碳排，新創研究成果獲刊登於國際期刊「Science of The Total Environment（整體環境科學）」。

高科大養殖系教授邱國勛指出，對抗溫室氣體排放，甲烷對於全球暖化的潛勢是二氧化碳的84倍，以百年尺度衡量也高達28倍，畜養1頭牛產生的甲烷等於10噸二氧化碳，2至6頭牛1年排放的甲烷就需要1公頃熱帶雨林全年的碳吸收量來抵銷，因此，減少甲烷排放比減少溫室氣體是更有效率的抗暖化方法。

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海門冬是一種藻類，邱國勛研究團隊攜手農業部水試所以及高科生技，改良海門冬陸上養殖技術，並且添加海門冬做為畜牧業飼料，發現可抑制牛隻的甲烷排放，可具體提供畜牧養殖業快速、高效、經濟的減碳途徑，而團隊優化的台灣本土養殖技術所生產的海門冬，有效成分濃度更超越國際廠商標準的2倍。

高科大表示，在全球對抗暖化的戰略上，台灣養殖海門冬的突破技術可瞬間大幅提高減碳效率，此一經濟且高效率的減碳途徑，讓台灣為全球畜牧業提供減碳、永續養殖的優勢解決方案。

研究團隊改良海門冬陸上養殖技術，並添加入畜牧業飼料，將可抑制牛隻的甲烷排放。圖為海門冬高密度成品。（高科大提供）

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