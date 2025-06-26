北市復康巴士 7/1起放寬外縣市發車時間限制

台北市復康巴士7/1起將試辦9點後以臨時趟次媒合外縣市用車需求。復康巴士示意圖。（資料照）

2025/06/26 16:12

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市復康巴士提供身障者就醫、就業、就學交通，不過其服務班次受限規定，上午10點後才能於台北市以外上車，如新北市身障學生要從家裡出發，還要先叫車至台北市才能搭乘復康巴士。台北市議員詹為元表示，雙北應該共同討論整合復康巴士整合機制。對此，台北市公共運輸處表示，7月1日起試辦上午9點，以臨時趟次針對外縣市起點發車；雙北也會針對身障學生需求、復康巴士整合持續研議。

詹為元表示，有民眾向他陳情指出，其身心障礙子女於台北市學校就學，每天清晨要從新北市住所搭乘復康巴士，不過現行規定當中，每天上午10點以前，服務班次起點必須設置於台北市境內，導致無法直接從新北市搭乘，還要先另外叫車至台北市，才能搭乘北市復康巴士，多年來造成龐大通學負擔。

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他說，2010年時北市身心障礙者小型冷氣車服務品質監督委員會層決議，將原本「上午11點不得於台北市外起點發車」限制，放寬為上午10點之前，多次委員會議中都建議再放寬，不過至今並未具體修正。

詹為元表示，公運處強調資源應該先滿足台北市內民眾，並考量上午7點至9點為尖峰時段，如從台北派空車至新北市恐會造成服務排擠效應，雖然7月起試辦9點起從外縣市發車，但認為只是短期彈性機制，無法解決制度上根本機制；反觀新北市僅規範要求非設籍者起點須於市內，並未設有發車時間門檻，制度彈性較高。

他認為，台北市應檢討現行制度限制，可先就「設籍台北市，且就學地點位於台北市」的學生優先開放；另外，也應該與新北市府共同討論，推動雙北復康巴士整合機制，件至共用派車平台、互惠承接市外起點設籍者需求。

公運處表示，台北市的復康巴士量能為328輛，每輛每個月的服務量能約5萬趟，依據北市身障者小型冷氣車服務品質監督委員會決議，仍以台北市民需求優先。今年7月1日起，將試辦上午9點以後以臨時趟次，媒合外縣市用車需求，可於當天以電話、網路方式確認車輛，如業者評估有空餘量能就會派車，試辦期間3個月，雙北也會針對身障學生需求、復康巴士整合持續研議。

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