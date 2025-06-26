堤頂大道往國1北向新設匝道完工 預計7月初通車

堤頂大道1段銜接國道1號往北，新設北向匝道已完成，預計7月初通車。（台北市新建工程處提供）

2025/06/26 16:20

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府改善內湖科技園區由堤頂大道1段銜接國道1號往北車流壅塞情形，新設北向匝道已施作完成，目前進入最後的檢查階段，預計7月初通車，希望有效改善周邊車流。

台北市新建工程處指出，過去堤頂大道1段銜接國道1號堤頂交流道往北方向的行車動線，須先通過國道1號下方，接著繞行陽光抽水站，再右轉經舊宗路2段進入堤頂交流道的北上匝道，多股車流交織，時常造成壅塞。

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台北市副市長李四川說，為提升內湖科技園區整體交通改善率，針對堤頂大道銜接國道1號北上車流，在內湖運動公園範圍新開設匝道，提前匯入舊宗路2段進入國道北上線匝道口，縮短行車路徑；他日前巡查新設匝道完工情形，樂觀期待新匝道開通後，壅塞狀況可望有所舒緩。

新工處說，工程已完成，工程團隊以低衝擊生態工法進行擋土工程，設置大量駁坎石並種植灌木，充分利用雨水澆灌，目標打造為會呼吸的綠色道路；施工傾注全力，在6個月中開闢近250公尺的通道。目前已進入最後的檢查階段，預計於7月初通車。

台北市副市長李四川視察堤頂大道1段銜接國道1號往北新設匝道工程。（台北市新建工程處提供）

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