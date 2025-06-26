柚香柚甜麻豆遊趣 桌遊探索在人文景點、農特產魅力

台南市教育局發表「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/26 16:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為強化外地民眾對麻豆區產業特色認識，台南市麻豆數位機會中心在地學員與崑山科技大學副教授賴正文，合作設計「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊，以麻豆最具代表性的文旦柚為主軸，融入在地人文景點、農業特產，透過互動式的遊戲，讓玩家在歡樂中深入了解麻豆風土民情與產業價值。

麻豆樂齡示範中心主任鍾秀琴說，平時在協助麻豆數位機會中心計畫執行過程中，深感中高齡者面對的已不只是健康照護或福利服務，更須透過再學習的途徑，才能適應瞬息萬變的科技時代。這款桌遊的推出，不僅讓在地樂齡者或數位學習民眾玩得開心，也讓麻豆區以外的「人客」（台語用詞，遊客），認識地方特色店家及麻豆相關產業，達到「樂齡首學、振興在地」雙贏目標。

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鍾秀琴分享說，去年設計坐公車輕旅行的桌遊受到好評，今年再結合麻豆人文地理特色以及在地店家，民眾可透過遊戲認識麻豆哪裡有好玩的，哪家店有好買的東西，玩了桌遊後更能輕鬆坐公車去旅行！

教育局說，麻豆數位機會中心長年投入在地人才的培育與創新課程開發，這次桌遊的誕生，源自一系列以「數位設計與地方行銷」為核心的課程，引導學員從產業觀察到內容設計，完成具教育性與娛樂性的實體桌遊，未來持續結合更多在地議題，激發民眾對學習的熱情與社區的認同感。

「柚香柚甜麻豆遊趣」是台南市推動「地方創生×數位學習」的具體成果之一，教育局將進入校園與社區推廣，讓更多民眾一同透過遊戲認識家鄉、傳承文化、共創地方新價值。

「柚香柚甜麻豆遊趣」桌遊結合在地人文地理與特色店家。（記者洪瑞琴攝）

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