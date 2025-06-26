台北友善店家再升級！吸引897家店參與 再抽限量300元友好金

台北市推廣友善觀光，目前已有897家店家加入語言、性別、親子、無障礙等15項友善服務項目。（記者孫唯容攝）

2025/06/26 16:37

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市持續推廣友善店家，商業處今年針對親子友善升級，邀請活潑小網紅「紅豆妹」一家來體驗；今年也首度由友善企業贊助衛生用品、環保洗劑，分別提供免費衛生用品、洗手乳給提供給「友善廁所」與「月經友善」的店家，讓台北市變得更宜居。此外，商業處7、8月舉辦5場次「台北友故事」小旅行，民眾只要到台北友善店家單筆消費滿100元，就能參加300元友好金抽獎活動，限量2400份。

台北市政府邀請小網紅「紅豆妹」一家三口體驗台北市親子友善店家服務，親子友善服務除哺（集）乳空間，還設置尿布台、兒童座椅、嬰兒車通行與停放空間等，也提供兒童餐或兒童餐具等。紅豆妹的媽媽說，友善店家不只是服務、設施或空間設計，要讓民眾能放心、自在的帶小孩外出用餐，可以說是爸媽的救贖和安心的溫度。

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台北市副市長林奕華說，台北市長蔣萬安是3寶爸，一直希望能提升台北市的親子友善，普遍觀念會覺得小孩帶出門不方便就少出門，為何會不方便就是因為不友善，這也是年輕人不敢生小孩的原因之一，如果家長能將嬰兒車推進店家、使用尿布台，店家也配置兒童餐具、兒童餐，那家長和小孩出門到哪都很方便。

商業處說明，為了讓國內外遊客能感受到台北的優質服務，台北持續招募英、日、韓外語友善、行動裝置充電、Free Wi-Fi、無障礙友善、性別友善、便利支付、素食友善、穆斯林友善、友善廁所、公平貿易友善、親子友善、月經友善及自行車友善共15項友善服務，截至目前為止台北市共計有897家店加入。

商業處也說，今年以「台北友故事」為主題，推出5場次台北友善小旅行活動，首波2場次在7月辦理，由專業導覽員帶領民眾深入走訪迪化街、信義區的特色店家，同時串連200多家友善店家，民眾只要至台北友善特約店家單筆消費滿100元，即可參加「幸運輪盤」抽獎活動，共計發出2400份300元友好金。

友善企業贊助衛生用品、環保洗劑，分別提供免費衛生用品、洗手乳給提供給「友善廁所」與「月經友善」的店家。（記者孫唯容攝）

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