藍綠白都到花蓮會勘鐵、公路 交通部：6重大建設已投入2306億元

現勘建國路平交道。（圖由交通部提供）

2025/06/26 16:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕立法院交通委員會今天（26日）到花蓮縣考察鐵路和公路交通建設，民進黨、國民黨和民眾黨都有立委參加。交通部說明，近年投入各項鐵路和公路建設有6大項重點項目，累計金額達2306億元，交通部長陳世凱也強調，花蓮到吉安7處危險平交道立體化工程持續推動沒有停擺。

交通部說明，近年投入包含花東鐵路雙軌化、電氣化、南迴鐵路電氣化、整體效能提升；公路類完成蘇花改計畫、南迴計畫，並持續推動花東公路安全景觀大道計畫。累計鐵路類投入達1047億元、公路類投入達1219億元，總計高達2266億元；另外交通部補助地方39.8億元，總計金額約2306億元。

請繼續往下閱讀...

今天交通委員會考察重點為花蓮至吉安間平交道改善工程，並現勘建國路、中華路等2處平交道情形。交通部說明，為協助推動花蓮至干城間鐵路平交道改善，2022年8月16日已核定補助花蓮縣政府478萬元，辦理「花蓮車站以南至木瓜溪堤防鐵路立體化可行性研究」，並在2023年11月20日將縣府所提可研報告納入「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」修正計畫中研議。

不過，經國發會及相關機關在去年6月及9月兩次審議，都指出平交道改善工程列入花東雙軌修正計畫辦理的合理性疑慮。為使花東雙軌工程持續推進，及早提供東部可靠、準點的鐵路服務，交通部依審查意見再通盤檢討修正計畫，並在今年3月27日函報國發會續審。

至於花蓮至干城間鐵路危險平交道安全改善工程，另由花蓮縣政府依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」程序辦理，以維審議標準一致性及公平性，後續將依行政院審議結果辦理。

交通部也說明，在建設預算上，行政院在2017年核定的前瞻基礎建設計畫，就概估「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」總經費需求410.67億元，並在2017年到去年前瞻特別預算匡列269.87億元，俾利日後依計畫進度與國發會審議結果編列經費。

2021年4月8日行政院核定花東雙軌綜合規劃，計畫總經費調整為456.27億元，2020年到去年前瞻特別預算編列63.53億元，並配合前瞻計畫期程屆滿，自今年起改由公務預算支應，今年度已核列56.40億元；2026年到2028年預計將再編列324.94億元，持續推動花東雙軌工程。

針對地方關切花東快鐵提速160公里議題，交通部指出，可行性研究已在2023年5月完成，綜合考量工程技術、運輸需求、行車營運規劃、用地拆遷、工程難易度、工程費用、經濟與財務效益，以及國土空間與區域發展等因素，雖技術上具可行性，但整體財務與經濟效益評估並不符推動條件，且該案涉及台鐵全線號誌升級及宜花東全數平交道立體化等配套工程，須審慎面對。

交通部說明，後續推動重點放在既有路線雙軌化與線形改善，提升平均營運速度及路線容量，並強化橋梁、鋼軌、電車線等基礎設施及軌道重軌化，提升花東鐵路韌性，而非單純追求行車最高速度的提升。

交通部陳世凱部長表示，花蓮到吉安7處危險平交道立體化工程持續推動沒有停擺、花東鐵路雙軌電氣化計畫依工程期程持續推動、花東鐵路提速改善相關方案也持續往前推進，交通部在花東的建設沒有跳票，花東鐵路雙軌修正計畫一定會做到，並爭取行政院儘快核定。陳世凱也要求鐵道局2個月內與花蓮縣政府研商討論加速推動花蓮到吉安7處危險平交道立體化工程。

交通部近年投入之花東交通建設。（圖由交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法