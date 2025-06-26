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    難得！搭機空中遠眺 玉山主峰突破雲層現身

    潘姓民眾從彰濱外海上空直擊百公里遠的玉山主峰（紅圈）。（圖由潘姓民眾提供）

    潘姓民眾從彰濱外海上空直擊百公里遠的玉山主峰（紅圈）。（圖由潘姓民眾提供）

    2025/06/26 15:46

    〔記者湯世名／彰化報導〕台灣真美！彰化縣潘姓民眾24日搭飛機從澎湖飛往台灣的途中，意外在彰濱工業區外海上空直擊100公里遠的玉山主峰突破雲層現身，立即用相機記錄這個難得的鏡頭，照片PO網大批網友驚呼從空中遠眺玉山主峰相當罕見；潘姓民眾說，以往都是從平地遠眺玉山，頭一回從空中拍到玉山，至少解鎖一個成就。

    潘姓民眾說，前天他從澎湖搭飛機回台灣，正當飛近彰濱工業區外海上空時，突然發現遠處厚厚的雲層上方有綿延的高山，其中有一處尖銳的突起，他還是看了半天才確定「真的是玉山主峰」，立即拍下這難得一見的奇景。

    他說，拍攝當天雲層非常多，台灣高山大都被遮蔽，只有某些高海拔的山峰才有機會露出；條件很棒的情況下，澎湖也看得到玉山，長達140公里，但機會很低。當下也是看了好半天才確定，拍的也不是很清晰，這距離看似遠，但也大概跟台中梧棲差不了多少。這幾天在澎湖旅行時每天早上都在看東邊海面，想試試看能否看到中央山脈，但完全槓龜，因此這趟飛回台灣的半途，可以在飛機上拍到玉山，至少解鎖一個成就。

    從彰濱外海上空直擊百公里遠的玉山主峰，相當罕見。（圖由潘姓民眾提供）

    從彰濱外海上空直擊百公里遠的玉山主峰，相當罕見。（圖由潘姓民眾提供）

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