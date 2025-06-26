潮州林後四林童趣陶偶才修復又被破壞

童趣陶偶現已修復。（林保署提供）

2025/06/26 14:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕農業部林業與自然保育署屏東分署在潮州林後四林平地森林公園內部參考上游不遠處的伏流水工程「二峰圳」，並在園區復刻迷你二峰圳，水淺易達供下水玩耍，是夏天消暑聖地，圳道中段的陶偶難免長年下來出現劣化，林保署進行修復，未料卻在修復後又立刻遭到破壞，且甚至是被手持木棒的學童敲到「斷掌」、「缺腳」，引來撻伐。

林後四林平地森林公園也正好在復刻了二峰圳下游，迷你的二峰圳圳道長約400宮尺，寬約1到2公尺，水淺且有遮蔭，夏日總會吸引大批遊客來消暑。其中日前屏東分署才請當時製作的嘉義新港鄉的藝術家修復的陶偶，修好才沒幾天又被學童組成「木棒隊」擊打致陶偶「斷掌」或「缺腳」，畫面驚悚。

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有其他家長說，被斷掌後，原本的鐵絲就裸露出來，碎片掉到圳道內，對其他人玩水的人是重大風險，炮轟「破壞者」的家長帶來就放牛吃草不管了？這只是造成其他的人更大的困擾。

林保署獲報後，即刻介入修復，由於並非全面遭破壞，屏東分署是自行補土後上色，目前已修復且狀態良好，屏東分署說，暑假人多，目前加強各設施巡檢，但仍要請民眾進入園區務必發揮公德心。園區會於7月23至25日舉辦「山裡的小腳探險隊」共6場主題活動以及8月23到24日的市集活動，歡迎民眾共襄盛舉。

劉童趣陶偶的魚頭都遭到破壞。（林保署提供）

童趣陶偶的被打到斷掌。（林保署提供）

青蛙童趣陶偶也遭斷掌。（記者陳彥廷攝）

林後四林是夏日戲水勝地。（記者陳彥廷攝）

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