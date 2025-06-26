澎湖縣社區發展人員示範觀摩活動 攜手打造共榮共生社區

澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁，頒獎表揚績優社區。（澎湖縣政府提供）

2025/06/26 14:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（26）日假嵵裡社區暨農漁民活動中心，辦理「社區發展工作人員示範觀摩」活動，並表揚績優社區。澎湖府會雙首長縣長陳光復、議長陳毓仁、議員許國政、呂黃春金、馬公市長黃健忠等人都到場。

陳光復表示，社區是連結個人、家庭、社會與國家的關鍵生活場域，不僅承載著在地文化與人情味，更是推動永續發展的重要基礎。透過積極推動社區建設，不僅能提升居民的生活品質，也能促進公民參與，強化地方凝聚力。有熱心投入的社區工作人員，才能打造幸福宜居的澎湖。勉勵各社區發展協會持續主動投入、勇於創新，積極培育人才，攜手為澎湖描繪更美好的未來藍圖。

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澎湖縣政府社會處表示，澎湖縣政府將持續輔導社區發展協會共同推動社區聯合旗艦計畫、產業發展、辦理澎湖縣社區發展工作評鑑及社區人力培訓等重點工作，以落實社區照顧弱勢、自主營運及永續發展願景。

會中表揚加強推行社區成長教室活動績優社區，有湖西、青螺、外垵、大池、北寮、竹灣、赤崁、西安等8個社區，陳光復並頒發感謝狀給承辦此次示範觀摩會的嵵裡社區，感謝理事長蔡武童及工作人員的辛勞付出。觀摩活動中，由嵵裡社區發展協會總幹事陳怡騰簡報推動社區發展工作成果與經驗、縣府社會處社會行政科長歐陽鴻麟及澎科大社區再造培力中心則分享推動社區發展工作政策及現況，提供現場社區人員寶貴的交流參考。

陳光復頒發感謝狀，給嵵裡社區理事長蔡武童。（澎湖縣政府提供）

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