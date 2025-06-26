台中榮總「戰情室」思維管理醫院 導入機器人和AI讓護理師輕鬆工作

退輔會主委嚴德發視導中榮智慧醫療成效，中榮護理師編制2700多位，還有500人登記願意就職，印證中榮智慧管理成效。（記者吳哲宇攝）

2025/06/26 15:05

〔記者吳哲宇／台中報導〕台中榮總早於2002年推動醫院智慧轉型，導入多項關鍵照護科技，結合自動化、人工智慧與智慧感測技術，全面優化臨床流程與決策支援機制，並節省護理人員工作時間。中榮護理師編制2700多位，還有500人登記願意就職，印證中榮智慧管理成效。

台中榮總表示，近年積極導入智慧病房，普及率達100%，急性病房也全部配備電子紙床頭卡，可讓護理師快速檢閱病患資訊，每床可減少19分鐘護理時數，全院全年共減少423小時護理時數，有效節省護理人員工作時間。

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同時，院內設有遠距照護中心，以管理、協助中部榮民之家、偏鄉醫療站、榮總分院及區域醫院。遠距照護中心以「戰情室」概念管理，包括救護車內即時影像、救護車行車路線圖、心電圖監測平台、住院病房即時情況等，「戰情室」人員輪班待命，讓榮總醫療能量確實輻射中部地區。

遠距照護中心結合各部門協作、24小時護理專業支援及資訊技術援助，提供即時醫療諮詢、遠距視訊會診、複雜手術遠距協助，以及居家與救護車上的生理數據即時監測等多元服務。遠距視訊會診提供10科14診給外院醫院遠距會診，2023至2024年執行670例，成功協助榮家機構減少9成以上病人奔波轉送。2023年至2024年6月，共進行6例複雜性遠距心導管會診且皆順利成功執行心導管手術。

此外，院方將導入多款先進醫療機器人，包括執行藥品與檢體遞送、環境導覽及衛教服務護理協作機器人，有效減輕護理人員負擔，提升服務效率與病人接受度，預計可讓原本約2至3小時的護理工時減少約30%，該機器人更曾於NVIDIA世界大會獲黃仁勳親筆簽名；主動提供衛教資訊與住院須知，協助病人熟悉住院環境的服務型機器人，優化整體就醫體驗，可減少護理人員約30分鐘的常規工時；以及具備自主導航與避障功能，可搬運承載重達300公斤之手術器械與無菌衛材的搬運型機器人，每趟搬運平均節省13分鐘人力，有效分擔護理人員搬運工作。

嚴德發稱讚，台中榮總急診室的24小時暫留率已從42.3%下降到5.3%，48小時暫留率更是從6.3%降到0%，顯示中榮視病猶親的態度，獲得中部民眾的信賴，並讚許其持續以科技創新強化照護品質、引領國內智慧醫療發展。

護理師位於遠距照護中心，可實時監看救護車行車資訊等，必要時給予遠端協助。（記者吳哲宇攝）

護理協作機器人可儲存、搬運檢體，於定點間移動。（記者吳哲宇攝）

搬運型機器人升降承重盤托起醫療箱，選取螢幕指定地點後即按圖索驥AI自主移動前往，可搬運承載重達300公斤。（記者吳哲宇攝）

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