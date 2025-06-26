牡蠣不明原因空殼率高 澎湖漁業生物研究中心攜手澎縣農漁局調查

澎湖是牡蠣養殖重鎮，每年產值近5億元。（記者劉禹慶攝）

2025/06/26 16:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海域無重工業污染，海水純淨，適合發展養殖業，每年4-11月為牡蠣產季，為澎湖帶來近5億元產值，但近來卻傳出白沙講美、城前海域養殖牡蠣空殼率高，減產3-4成，引起養殖戶恐慌，澎湖漁業生物研究中心已攜手澎湖縣政府農漁局介入調查，釐清牡蠣空包彈高的原因，挽救牡蠣產值。

白沙講美、城前牡蠣養殖業者，近來收回春節前夕投放的牡蠣苗，經過海水繁養，已到了成熟採收的季節，但卻意外發現，每一陀回收牡蠣串，都會死亡4-5顆，最下面幾乎全空，死亡超過2個禮拜，內殼都出現黃的，並非寄生蟲扁蟲、蚵螺所致，死因不明，但空殼率高達3-4成，蚵農損失慘重，希望有關單位儘速出面調查，釐清牡蠣死因。

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針對講美牡蠣出現不明原因大量死亡，有關牡蠣空殼率偏高的可能原因，澎湖漁業生物研究中心初步判斷，可能是初夏時節環境水溫變化大，弧菌或寄生蟲感染，放養密度過高也會影響，目前白沙講美及城前都有類似的狀況，澎湖漁業生物研究中心會持續關切。

至於有關弧菌或寄生蟲部份則需要澎湖縣政府農漁局家畜疾病防治所協助釐清，澎湖縣政府農漁局允諾攜手澎湖漁業生物研究中心一起調查。

台灣牡蠣年產值高達37.4億元，位居世界第7，不只常被料理成蚵仔煎、蚵仔麵線等台灣美食，還有許多老饕會直接到澎湖大啖生食級牡蠣或碳烤吃到飽，尤其每年4月初到11月產季，更是人潮滿滿滿，讓澎湖喜迎觀光財，年產值高達4.5億到5億元。

白沙講美、城前海域牡蠣空殼率高。（記者劉禹慶攝）

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