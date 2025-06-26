城隍生日南投縣熱鬧1週 日巡、夜訪還有大遶境

南投城隍文化祭夜巡前，牛頭馬面將軍都在神明兩側待命。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/26 14:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕城隍生日即將到來，南投縣今年城隍生日前就熱鬧滾滾，草屯惠德宮城隍文化祭7月4日夜巡、5日全國城隍大會師日巡踩街，而前一晚還有晚會；南投城隍文化祭8日夜訪、9日日巡，廟街市集則持續到10日。另護國大遶境8日剛好走進南投縣，當天預估眾多人潮從從白天持續到晚上。

城隍是專抓壞人、賞罰分明的神明，台灣各地都有祂的信眾，南投縣有多座供奉城隍的宮廟，其中草屯的惠德宮、南投的配天宮都有盛大的迓城隍日巡、夜訪活動，今年農曆6月15日城隍生日，是國曆的7月9日，惠德宮和配天宮的城隍文化祭有默契的錯開，惠德宮從7月3日到5日有系列活動，重點是4日城隍夜巡，晚間在惠德宮廣場還有晚會，5日下午全國城隍踩街大會師，路線圖廟方已經公布。

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南投市民期待的南投城隍文化祭，8日（農曆6月14日）晚上城隍夜訪，9日則是日巡，8到10日則有廟街市集，依照往年慣例，都會有數十陣頭、花車跟著城隍巡遊。而各地攤販也會集中在廟街攬客，不只南投、草屯、名間的民眾來逛市集，連彰化、台中的遊客也會來拜城隍、逛市集。

由「反共護台聯盟」主辦的「護國大遶境」，7月4日從花蓮啟程，8日剛好走進南投縣，將在南投縣展開一天的遶境，這天接在草屯惠德宮城隍文化祭之後，剛好碰到南投城隍文化祭的首日，當晚有最熱鬧的城隍夜訪。將配合護國大遶境的罷團會加入創意和趣味元素，吸引更多護國愛鄉「香燈腳」一起來遶境。

南投城隍文化祭今年在7月8日夜巡，去年夜巡前前，廟街前陣頭已聚集，萬頭鑽動。（資料照）

草屯惠德宮全國城隍大會師踩街路線圖公告。（圖擷自惠德宮臉書）

惠德宮夜巡的路線圖出爐，比大會師踩街的範圍小一點。（圖擷自惠德宮臉書）

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