國內外百件標本聚集台南左鎮 台灣特有種「鱷魚公主」化石首亮相

全長7公尺的台灣豐玉姬鱷等身骨架模型。（記者劉婉君攝）

2025/06/26 14:39

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接暑假來臨，台南左鎮化石園區推出「遠古爬爬走-帶你爬進未知的左鎮」特展，1964年在當地菜寮溪發現的台灣特有種「台灣豐玉姬鱷」化石，將首度與策展團隊花費4年完成的等身骨架模型一同曝光，成為展覽最大亮點。長7公尺的台灣豐玉姬鱷，比現有的鹹水鱷魚還大，讓民眾一窺遠古時期台南大型肉食性動物的樣貌。

策展人也是國立台灣大學生命科學系副教授蔡政修表示，1964年「化石爺爺」陳春木在台南左鎮菜寮溪發現一批化石後，當時未研究即送往日本，1972年由日本曾發表為「台灣馬來鱷」，但團隊於2019年從日本將該批化石借回台灣研究後，歷經4年，證實為台灣特有種的「台灣豐玉姬鱷」，已於2023年在國際期刊正名，此次特展也是該批化石首次回娘家在台曝光。

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蔡政修說，台灣豐玉姬鱷的命名來自日本神話故事，「姬」在日文中代表公主，因此，台灣豐玉姬鱷也可以稱為是台灣的「鱷魚公主」，牠的全長7公尺，比現有鹹水鱷最長6公尺多還要大。而左鎮近20年來也發現許多鱷魚的化石，初步判斷應該也是台灣豐玉姬鱷化石，在早坂犀、猛瑪象等草食性動物之外，更建構遠古時期台南更完整的生態系。

文化局長黃雅玲表示，「遠古爬爬走」特展於28日起展至年底，規劃7大單元，集結國內外百件珍貴標本，不只聚焦左鎮珍藏，更串聯日本、德國、美國等世界級博物館，借展多件首次來台亮相的化石與標本，讓左鎮瞬間變身國際級古生物探索基地。

一進入展場就可看到長達7公尺的台灣豐玉姬鱷等身骨架模型，與蟒蛇骨架模型，一旁則陳列相關化石。28日開幕當天下午2時，蔡政修將現場導覽。特展期間結合3D立體拼圖和問答闖關，參加互動還能憑積分兌換獨家限量貼紙，數量有限，送完為止。

左鎮化石園區「遠古爬爬走」特展自28日起展至年底。（記者劉婉君攝）

蟒蛇標本。（記者劉婉君攝）

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