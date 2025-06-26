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    永慶高中與嘉義大學資工系簽署MOU 培育AI科技人才

    永慶高中與嘉義大學資工系簽署MOU。（永慶高中提供）

    永慶高中與嘉義大學資工系簽署MOU。（永慶高中提供）

    2025/06/26 14:53

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣立永慶高中與國立嘉義大學資訊工程學系今天簽署「夥伴學校策略合作備忘錄」（MOU），建立跨校合作夥伴關係，攜手推動人工智慧與程式設計教育，為學生打造多元進路與優質學習資源。

    永慶高中表示，雙方在教育、師資、學術資源等領域深度交流與合作，嘉義大學資工系將安排師資至永慶高中進行AI與資訊科技相關講座與課程，提升學生的學習視野與專業素養，並鼓勵教師進修嘉大碩博士班，強化教學能量，深耕專業能力。

    永慶高中校長郭春松說，學校設立「AI科技特色班」，結合程式設計與人工智慧核心課程，並配合APCS大學程式設計先修檢測、機器學習、生成式AI應用與資安等實作課程，屢創佳績，學生們在KIBO機器人挑戰賽、世界青少年發明展、全國電子設計競賽等比賽成績斐然。

    郭春松表示，與嘉義大學資工系的策略聯盟，是深化AI科技教育、拓展學生學習資源的重要一步，透過雙方資源共享與師資互補，激發更多創新思維與跨域能力，為學生未來的升學與職涯發展奠定基礎。

    嘉義大學資工系主任林楚迪說，嘉大資工系在AI、資安、虛擬/混合實境、區塊鏈等熱門技術皆有專業師資，能與永慶高中合作共同培育具有創造力與實務能力的科技人才，成為大學與高中攜手推動科技教育的典範，為嘉義地區的教育與產業注入新能量。

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