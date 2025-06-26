交通部公布新車安全評等 NISSAN SENTRA五星、TOYOTA VIOS三顆星

交通部今天公布新車安全評等。（交通部提供）

2025/06/26 14:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（26日）公告2車型TNCAP評等結果，針對第二季二車型NISSAN SENTRA及TOYOTA VIOS，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行台灣新車安全評等作業要點」及「交通部台灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。

一、NISSAN SENTRA於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護77%、行人保護80%及安全輔助70%，依據星級評等平衡標準規定，SENTRA車型整體星級評等為五顆星。

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二、TOYOTA VIOS於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護71%、兒童保護71%、行人保護66%及安全輔助25%，依據星級評等平衡標準規定，VIOS車型整體星級評等為三顆星。

交通部說明，TNCAP預計在今年9月底會繼續公布三車型LEXUS RX、TOYOTA TOWN ACE及MG HS的車輛安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等。二車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊。

交通部今天公布新車安全評等。（交通部提供）

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