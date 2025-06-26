上百學童操作「魁地奇」射龍門 土庫公所首辦「無人機足球賽」

土庫鎮公所舉辦首屆鎮長盃無人機足球賽，盼提升學童科技應用水平。（記者李文德攝）

2025/06/26 13:41

〔記者李文德／雲林報導〕為提升學童科技運用，雲林縣土庫鎮公所向縣府爭取經費今年購置30輛無人機給鎮內8所國小運用，今（26）日公所在土庫國小舉辦首屆「無人機足球賽」，吸引上百位學童競技。鎮長陳特凱表示，此為全縣首個公部門舉辦無人機足球競賽，未來將持續舉辦，讓學童熟悉當代科技。

陳特凱表示，去年在越港國小舉辦的無人機足球夏令營，超過20名國小學童參與後，在鎮內捲起一陣無人機風潮，因此今年度向縣府爭取經費，採購30台無人機分配給鎮內8所國小，每所學校大約3台操作。

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陳特凱表示，近年來無人機常出現在農業、活動紀錄甚至於救災上，應用面向廣泛，因此搭上科技風潮舉辦首次舉辦無人機足球賽，希望藉由競技方式，讓小朋友得以熟悉無人機操作，也盼學童得以提升自身的科技水平。

此次比賽共有10隊學童參加，兩兩互相競逐，每隊3人操作無人機，2名擔任防禦手、1名擔任主攻手，主攻的無人機必須穿越敵方龍門才算得分。學童們在場外專心操作遙控器，一旁老師、同學大聲加油助陣。小朋友們更開心地說「好刺激」。

土庫國小校長陳明誌表示，無人機足球賽可以促進小朋友手、眼並用的協調能力外，還考驗著學生們的空間、方向感，再者需要磨練大家的團隊合作，未來國小也不排除成立無人機社團，讓學童提升科技應用素養。

土庫鎮公所舉辦首屆鎮長盃無人機足球賽，盼提升學童科技應用水平。（記者李文德攝）

土庫鎮公所舉辦首屆鎮長盃無人機足球賽，盼提升學童科技應用水平。（記者李文德攝）

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