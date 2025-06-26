暑期中餐助童計畫啟動 社會力量串聯13年愛心便當溫暖台南

南市曾培雅愛心義工協會今年再次啟動「寒暑假中餐助童計畫」，採金送餐券方式每天提供超過300份便當，讓孩子在暑假期間不致有一餐沒一餐。（記者蔡文居攝）

2025/06/26 13:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中小學暑假即將展開，台南市曾培雅愛心義工協會今年再次啟動「寒暑假中餐助童計畫」，為在假期間缺乏穩定餐食的弱勢學童送上溫暖。該計畫今年邁入第13年，採以信任的方式每天提供超過300份便當，讓許多孩子在暑假期間，不致有一餐沒一餐。

市議員曾培雅表示，今年暑期供餐期間自7月1日至8月29日，共計44天。計畫不要求學生出示任何低收或弱勢證明，而是透過學校導師轉介，由協會發放中餐券，學童可憑券至合作便當領取熱食。這樣的作法更貼近實際需求，也維護孩子的尊嚴。

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曾培雅今天與東區13所國中小校長、在地企業及多個公益團體同舉辦記者會，包括長年參與的南媖獅子會由現任會長林怡禎及榮譽會長許秀雲、劉麗滿等歷任會長投入參與，一日玩美牙醫診所院長方淑貞也長期捐款支持公益。

此外，金進強閱讀協會捐出閱讀禮券鼓勵學習，水順企業董事長黃麗如長年穩定資助，還有酒河原居酒屋、杏田便當、焱鍋麻辣、銀樂日本料理、悟饕飯包自由店、廖老三烤魚火鍋、葆明雞腿、華園燒臘與崇學自助餐等多家在地便當店，也共同協力提供超出補助額的美味餐點，讓孩子每天都能吃得飽足又安心。

曾培雅說，這13年來，如果沒有每一位志工一路相伴，這份愛的行動不可能走得這麼長。他們從一開始只有幾位媽媽幫忙煮便當、送便當，到現在能串聯這麼多社會力量，都是靠著大家無私的付出與堅持。

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