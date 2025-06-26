獲愛心捐贈2輛全新貨車 彰化家扶中心「烏賊車」退休了

彰化家扶中心扶幼委員感謝「及時雨」一家所捐贈的貨車。（記者劉曉欣攝）

2025/06/26 15:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「烏賊車」終於退休了！彰化家扶中心原有的老貨車，中古車入手後又開了超過20年，不但會熄火，還常冒黑煙讓路人掩鼻側目，如今終於獲得善心人家「及時雨」捐贈220萬元，其中200萬購入2輛全新歐翼貨車，20萬作為獎助學金，讓員工開貨車上路不必再提心吊膽。

彰化家扶中心表示，「及時雨」善心人家連續15年來都會捐款幫助弱勢，有次得知家扶的貨車老舊，常常收到環保局的公文告知，一旦老貨車上路冒黑煙被檢舉一定會開罰單，都讓社工開貨車不但擔心會半路熄火，都怕會接到罰單。「及時雨」一家馬上決定捐錢購買貨車，解決彰化家扶心中的煩惱。

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彰化家扶中心指出，「及時雨」一家都非常低調，連交車都不願露臉出席，只透露因為父親來自彰化縣福興鄉，後來全家搬到台中居住，但一直都很關心家鄉，這次是因為知道家扶有需要，全家決定把錢用在社會最需要的地方。

家扶不只是讓「烏賊車」退休，更開心的是一次獲得2輛全新貨車，因為以往只有1輛貨車，二林服務處必須從南彰化二林出發，來到北彰化的和美來借車，使用完畢再開回來還車，費時又費力，又花費油錢。如今可以二林、和美各1部，不必再舟車勞頓，加上貨車是歐翼設計，可以側邊打開，搬運物品都更加方便。

彰化家扶中心獲「及時雨」一家捐贈全新貨車兩部，不用再擔心烏賊車被檢舉了。（記者劉曉欣攝）

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